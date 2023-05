Chi è Almudena Amor: carriera e vita privata

Almudena Amor è una giovane attrice spagnola, che ha preso parte a diverse pellicole e diverse serie tv. Di recente ha preso parte alla realizzazione della serie tv In Silenzio. Scopriamo insieme qualcosa in più sull’attrice.

Almudena Amor, chi è: la carriera



Almudena Amor è una giovane attrice spagnola che ha preso parte a diverse pellicole e diverse serie tv nella sua carriera. Per citarne alcune, Il capo perfetto, La abuela, Sister Death, El Hormiguero Pablo Motos, In silenzio. È nata il 30 marzo 1994 a Madrid. All’inizio della sua carriera si è esibita in un video teaser di Gonzaga Manso, dal titolo Millones de anos. In seguito ha firmato per l’agente Diana Ellerker e di conseguenza è riuscita ad ottenere il ruolo principale in La abuela, di Paco Plaza, in cui ha interpretato il ruolo di Susana, una giovane modella che deve tornare a casa per prendersi cura della sua nonna. Ha anche fatto un’apparizione minore nell’episodio diretto da Plaza “Freddy” della serie tv antologica Stories to Stay Awake. Il suo ruolo di svolta è quello di Liliana, una giovane stagista di una società benestante infatuata del capo, in Il capo perfetto, di Fernando Leon de Aranoa. Questo ruolo, tra i più importanti per lei, le è valso una nomination al Premio Goya come migliore attrice esordiente e una nomination al Premio Feroz come Migliore attrice non protagonista. Recentemente è entrata a far parte del cast della serie tv In Silenzio, che parla di Sergio, che è stato sei anni in carcere con l’accusa di aver ucciso i genitori e in tutto questo tempo non ha mai parlato. Una psicologa viene incaricata di analizzare e capire quanto possa essere pericoloso.

Almudena Amor: la vita privata



Almudena Parejo Amor, conosciuta nel mondo artistico come Almudena Amor, è un’attrice e modella spagnola, nata a Madrid il 30 marzo 1994. La donna ha gli occhi e i capelli castani e non ci sono informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Parte della sua famiglia proviene da Lagartera, a Toledo, paese in cui ha trascorso molte delle sue estati e molti fine settimana durante la sua adolescenza. Almudena è cresciuta nel quartiere di Concepcion e ha sviluppato un interesse per la recitazione durante alcuni corsi teatrali che venivano organizzati presso il suo liceo a Ciudad Lineal. Ha poi studiato recitazione in Carabanchel, presso la scuola di recitazione Mar Navarro. Ha conseguito, inoltre, la laurea in pubblicità e un master in design. Per un certo periodo di tempo ha lavorato come modella, ma è sempre stata determinata ad intraprendere la carriera di attrice. Per quanto riguarda la sua vita privata si hanno pochissime informazioni, perché l’attrice ha sempre dimostrato di essere particolarmente riservata e ci tiene molto a mantenere la sua privacy e stare lontana dai riflettori. Non si hanno informazioni più specifiche sulla sua situazione sentimentale, se sia fidanzata oppure no. Tutto ciò che è emerso sul suo conto, per il momento, riguarda la sua carriera e i ruoli che ha ottenuto.