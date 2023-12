Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale. Che malattia ha l’ex tronista di “Uomini e Donne“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che malattia ha Costantino Vitagliano?

L’ex tronista del programma televisivo di Maria De Filippi “Uomini e Donne” Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale da circa una settimana. Lo stesso Costantino ha voluto pubblicare sul proprio profilo ufficiale di Instagram un video per spiegare ai suoi follower cosa sta succedendo. L’ex tronista, dopo aver accusato strani malesseri, ha deciso recarsi in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti. Costantino ha spiegato che ha una malattia rara e che ancora i medici non sanno quale sia la migliore terapia da intraprendere. Ecco cosa ha detto Vitagliano su Instagram: “sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere.” L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha poi voluto svelare un retroscena: “ma la cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierà sempre, ovvero Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama SegraMora, sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta.” Dopo il video pubblicato da Costantino Vitagliano su Instagram, sono stati davvero tanti i commenti dei follower per mostrare affetto e vicinanza a Costantino in questo momento difficile della sua vita, da “un grosso in bocca al lupo” a “non farci stare in pensiero”. L’ex tronista aveva già postato un video in precedenza dove spiegava che ancora non aveva ricevuto una diagnosi: “volete sapere tutti cosa ho, intanto colui che mi ha fatto non so quanti prelievi del sangue mi sta togliendo la flebo. Allora, che cos’ho? Mi ha detto di dirvi che sono in dolce attesa, lui non parla. Domani avremo l’esame, Tac Pet, e da qui si vedrà tutto. Questa è l’unica cosa che posso dirvi. Per quanto riguarda gli esami del sangue e tutto il resto, è tutto negativo. Mah, è strana la vita.”

Costantino Vitagliano: la vita privata

Costantino Vitagliano, classe 1974, è divenuto noto al grande pubblico grazie alla trasmissione di “Uomini e Donne”, dove è stato tronista. In quella occasione, Costantino ha scelto Alessandra Pierelli, ma la storia tra loro alla fine non ha funzionato. Vitagliano ha avuto poi una relazione con Linda Santaguida e poi con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani, dalla quale ha avuto una figlia, Ayla, nel 2015. Un anno dopo i due si sono lasciati e, dopo una relazione con la ballerina e coreografa russa Luba Mushtug, nel 2021 ha cominciato a frequentare la modella e influencer Irene Casartelli.

