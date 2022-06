Charlize Theron: il nuovo taglio di capelli

Se c’è un’attrice che non ha mai avuto paura dei cambi repentini di look è proprio Charlize Theron. Indipendentemente dai personaggi interpretati nei suoi film, ci ha da sempre abituati a continue trasformazioni, passando da tagli e colori completamente diversi.

È infatti praticamente impossibile definirla in base all’estetica ed etichettarla come bionda o mora, perché di fatto è sempre stata tutto e anche il suo contrario.

Osando in ogni modo possibile e dimostrando al mondo quanto le riesca da dio quella cosa che riesce soltanto a pochissime altre: star bene, sempre e comunque.

Con i capelli lunghi, con il caschetto, con il pixie cortissimo, con il mullet, sia da bionda che da nera, Charlize Theron mantiene inalterati la sua straordinaria bellezza e il suo incantevole fascino.

Tutti i look di Charlize Theron

Classe 1975, sudafricana naturalizzata statunitense, l’attrice premio Oscar 2004 con Monster – dove per renderla brutta ci sono volute moltissime ore di trucco – si è sempre fatta notare per il suo stile ineguagliabile.

Nei red carpet appare sempre elegante e semplice, anche quando osa con qualche pizzo o trasparenza.

Predilige indubbiamente il nero, ma non disdegna altre tonalità quando mettono in risalto il suo portamento: indimenticabili la mise bianca di Dior Haute Couture per gli Oscar 2013 e il giallo di Cannes, sempre targato Dior; ma anche i vestiti corti a frange stile charleston, che poche indossano con la stessa grazia.

E che dire dei capelli, appunto, che nel corso degli anni – e parliamo di quasi due decadi di carriera – abbiamo visto cambiare in tutte le maniere in cui è possibile trasformare un look, indipendentemente dai trend di moda del momento.

L’abbiamo vista bionda con i capelli lunghi pari e la riga in mezzo, oppure sempre bionda con la frangia; e poi con il caschetto mosso del 2004, quello con cui ha ritirato la statuetta. L’abbiamo vista con il taglio cortissimo del 2013, diventato successivamente un pixie con un lungo ciuffo.

E poi l’abbiamo vista nera, nel periodo del film Aeon Flux, con un caschetto scalato e la riga da un lato, ma soprattutto gli occhi azzurri che risaltavano in modo straordinario.

Il nuovo taglio di Charlize Theron

Ma com’è adesso il look di Charlize Theron? Dopo un lungo periodo di biondo, l’attrice ha nuovamente deciso di osare e mostrarci un altro cambio radicale.

In occasione dell’evento Africa Outreach Project Summer Block Party, una serata dedicata alla raccolta di fondi per programmi di prevenzione dell’HIV e dell’AIDS, in cui Theron è particolarmente impegnata da sempre, si è presentata con un nuovo taglio di capelli e, soprattutto, con un altro colore.

Addio al biondo, dunque (o sicuramente arrivederci), e ritorno al nero: durante l’evento, in cui indossava un semplice paio di jeans con una camicia bianca, si è presentata con un mullet nero corvino, lungo dietro e corto davanti, con ciocche scalate e una frangetta aperta a tendina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica)

Un taglio che possiamo definire un po’ ribelle e disordinato, che le dona un’immagine molto decisa, soprattutto se la pensiamo contrapposta all’effetto angelicato del biondo.