Ceretta brasiliana: cos’è e come farla a casa

La ceretta brasiliana, con appositi kit in vendita, permette di eliminare i peli in eccesso senza dolore o irritazione alla pelle.

Eliminare i peli superflui in una zona delicata e sensibile come l’inguine o l’area bikini è molto doloroso. Per questa ragione, si consiglia di ricorrere a metodi di epilazione efficaci, ma indolori. Uno dei più usati e rinomati è la ceretta brasiliana, molto facile da fare a casa anche grazie ai tanti kit a disposizione in commercio.

Ceretta brasiliana: come usarla e farla a casa

In commercio sono tantissimi i metodi di ceretta e di depilazione che si possono fare a casa per eliminare i peli superflui. La ceretta brasiliana è un trattamento tra i più noti da praticare ed è usato soprattutto per la zona bikini. Molto in voga proprio perché, rispetto ad altri metodi di depilazione, è indolore e non causa effetti collaterali o irritazioni.

Un metodo conosciuto anche come depilazione brasiliana noto e conosciuto intorno alla fine degli anni 80 negli Stati Uniti, a Manhattan. Un trattamento che ha avuto origine da delle sorelle di origine brasiliana ( da qui spiegato il nome di questa depilazione ) e che poi si è diffuso in tutto il mondo diventando molto noto.

La ceretta brasiliana è un metodo di depilazione usato soprattutto per la zona e l’area bikini, quindi le zone pubiche del fisico. Dal momento che questo trattamento, considerando anche altri metodi di epilazione è molto delicato, si può anche estendere ad altre zone e aree. Molto richiesta durante il periodo estivo proprio perché aiuta a sfoggiare il costume da bagno senza problemi.

Si stende a temperature anche basse e, a differenza della classica ceretta, quella brasiliana non ha bisogno di strisce. Non appena diventa fredda, è possibile strapparla come fosse un cerotto. Inoltre, risulta adatta anche per eliminare i peli più corti. Per la sua delicatezza, è un metodo molto usato per le pelli delicate e sensibili.

Ceretta brasiliana: vantaggi

Un metodo di epilazione come la ceretta brasiliana, proprio per la sua delicatezza, presenta numerosi benefici e, proprio per questa ragione, sono in tanti a usarla e preferirla ad altri trattamenti del genere in commercio. Innanzitutto, risulta un procedimento semplice, rapido, indolore e quindi privo di controindicazioni o effetti collaterali.

Tutte le donne che hanno deciso di sottoporsi a questo trattamento hanno riconosciuto una pelle liscia e provato una sensazione di freschezza e di libertà. Inoltre, è naturale dal momento che si compone di elementi di origine vegetale, come appunto la resina, miele, la cera d’api e anche altre sostanze naturali varie.

Dal momento che la ceretta brasiliana si fa riscaldare a temperature basse, non si corre il rischio di bruciare o irritare la pelle nel momento della depilazione. Riesce a catturare il pelo, anche quelli corti, per cui è molto più delicata rispetto alle cerette tradizionali che tutti conosciamo. Indicata anche per peli incarniti o follicoliti per le sue proprietà e i benefici.

Sebbene sia un metodo che è particolarmente indicato da eseguire in saloni estetici o comunque centri di bellezza, è possibile anche farla a casa seguendo i giusti consigli e prodotti.

Ceretta brasiliana: kit Amazon

Per questo trattamento sono adatti i kit da trovare e ordinare su Amazn approfittando di sconti e promozioni. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una descrizione dei set per la ceretta brasiliana da fare a casa scelti tra i più efficaci dalle consumatrici.

1)JaDy kit ceretta scaldacera cera brasiliana

Un kit che si compone di una serie di accessori per la ceretta brasiliana: lo scaldacera, le spatole in legno, il rotolo, la spatola in acciaio, la cera al miele e al titanio, l’olio dopo cera. Un prodotto professionale di qualità e adatto a ogni tipo di pelle.

2)Lazy lady mini scaldacera

Si compone di una scaldacera molto piccola, ma professionale per cui basta premere il pulsante per avviare il processo di depilazione. Uno scaldacera che raggiunge la temperatura desiderata senza perdere tempo e molto sicura da usare. Ha dimensioni compatte per cui è possibile portarla ovunque.

3)Kit cera brasiliana e depilazione professionale

Si può trovare un fornetto elettrico per scaldare la cera e alcuni accessori utili indicati per rimuovere i peli superflui. ipoallergenica, quindi indicata per ogni tipo di pelle: secca, mista, grassa, ecc. Si scioglie in poco tempo ed è molto potente. Adatta per l’inguine, le gambe, ma anche i baffetti, quindi zone sensibili e delicate.

