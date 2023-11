Brielle Asero è la tiktoker che si è sfogata sui turni di lavoro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Brielle Asero, chi è la 21enne disperata che si è sfogata sui turni di lavoro su TikTok

Brielle Asero è la giovane tiktoker divenuta celebre per essersi sfogata riguardo ai turni di lavoro. Il video pubblicato su TikTok ha fatto il giro del mondo, provocando diverse reazioni. Ma, chi è Brielle Asero? Brielle è una ragazza di 21 anni, americana, neolaureata in Marketing all’Università della Carolina del Sud, che da poco si è trasferita nel New Jersey per lavoro e, ogni giorno, fa la pendolare fino a Manhattan. Oltre quindi alle 8 ore in ufficio, ci sono anche almeno due ore, tra andata e ritorno, di viaggio. Ciò ha causato molta frustrazione nella giovane donna che ha deciso di sfogarsi su TikTok con un video dove, in lacrime, ha detto quanto segue: “non ho il tempo o le energie per fare niente: per fare esercizi, per cucinare. In generale lavorare dalle 9 alle 17 è da pazzi: io ci metto una vita ad andare a casa. Lo so che potrebbe essere peggio, potrei lavorare più ore… ma come faccio ad avere il tempo per uscire con un ragazzo?” In poche parole la più grande paura di Brielle è di non avere più il tempo per vivere, per faro altro oltre al lavoro. Il video è divenuto virale nel giro di pochissimo, scatenando reazioni diverse, c’è chi le dà ragione, chi invece le dà della pigra.

@brielleybelly123im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live ♬ original sound – BRIELLE

Brielle Asero, le reazioni dopo lo sfogo su TikTok

Come abbiamo appena visto, il video pubblicato su TikTok da Brielle Asero ha fatto davvero il giro del mondo scatenando reazioni opposte. Ci sono coloro che sono d’accordo con lei e la sostengono, con commenti del tipo: “la settimana lavorativa di 40 ore è più che obsoleta e i tuoi sentimenti sono assolutamente validi”. Altri invece che attaccano lei e tutti coloro che fanno parte della Gen Z, accusandoli di essere pigri e invitando la ragazza a provare a fare la vita di chi lavora molto di più. Insomma lo sfogo di Brienne ha creato davvero un forte dibattito, la giovane è stata poi raggiunta da “Rolling Stones”, queste le sue parole: “non capisco nemmeno come questa sia diventata una discussione politica quando tutto quello che stavo cercando di fare era aprire una discussione ed essere rispettosa nei confronti delle persone che lavorano anche più a lungo di me. Diverse stazioni di notizie hanno ripreso il mio video e hanno dipinto i laureati come arroganti e pigri, il che è tutt’altro che vero.” Brielle ha anche chiarito di sentirsi fortunata ad avere trovato subito un lavoro a tempo pieno e che non pensava che il suo sfogo potesse provocare una frenesia mediatica. Infine ha aggiunto che la sua generazione lavora tanto quanto le persone prima di loro ma con salari più bassi e un costo della vita più alto. E voi, come la pensate?

