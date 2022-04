Abbiamo già parlato di Laura Pausini – Piacere di conoscerti, il primo film biografico sulla cantante prima del suo lancio definitivo sulla piattaforma di streaming di proprietà di Amazon è stato presentato in anteprima all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Tantissimi gli ospiti super famosi all’evento e tra questi non è mancata anche Caterina Balivo, che ha sorpreso tutti i presenti sfilando sulla “passerella” che portava i vip all’entrata dell’Auditorium con un hair look tutto nuovo.

Andiamo più nel dettaglio.

Caterina Balivo: il look alla prima del film di Laura Pausini

Ci eravamo ormai abituati a vederla tutti i giorni in televisione con un classico taglio bob, a volte super liscio e a volte invece mosso, ma per il suo ritorno sotto i riflettori la Balivo ha scelto di stupire tutti sfoggiando un nuovo hair look in netto contrasto con l’outfit total white scelto per la serata.

Ma andiamo con ordine.

Ecco a chi si è affidata Caterina Balivo per i suoi capelli e qual è il brand che ha firmato il completo bianco indossato per l’anteprima di Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

I capelli di Caterina

No, non stiamo parlando di tagli e tinte pazze. L’ex padrona di casa di Detto Fatto ha invece optato per capelli lunghissimi che le arrivano sotto il seno, acconciati in leggere onde di color castano cioccolato che le partivano da metà testa, diramandosi poi per tutte le lunghezze.

Per questa nuova acconciatura Caterina si è affidata alle sapienti mani del suo parrucchiere di fiducia, Roberto Carminati, che ha lavorato sulle teste di tantissimi personaggi pubblici più o meno famosi, da Pamela Camassa a Roberta Capua, per fare alcuni esempi. Carminati per la Balivo ha scelto di applicare delle lunghe extension dall’effetto, per così dire, addolcente sui suoi lineamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

L’outfit della serata

Se per l’anteprima del suo primo film Laura Pausini ha sfoggiato un tubino nero in paillettes, come dicevamo Caterina Balivo ha scelto di vestirsi in total white. La conduttrice ha infatti sfilato con un tailleur dal taglio maschile ma molto glamour con giacca oversize e pantaloni palazzo a vita alta e chiusura ad elastico tutto firmato dallo stilista Ermanno Scervino.

Sotto la giacca Caterina ha indossato un crop top, bianco anche questo ma di una tonalità leggermente diversa, che lasciava la zona dell’addome appena scoperta ma non troppo, approfittando anche della vita alta della parte bottom. Insomma, un outfit che non ha fatto altro che valorizzare in ogni punto il fisico davvero invidiabile di Caterina.

Anche gli accessori ovviamente non sono stati lasciati al caso. Caterina ha infatti scelto un paio di décolleté con tacco alto, bianche anche queste, a punta e con la tomaia a “V” molto accollata. Il tocco di colore invece lo hanno dato la borsetta a mano ricoperta di piume color cipria e i gioielli dorati.

Per quanto riguarda il make up, Caterina ha optato per un bel rossetto rosso ciliegia abbinato ad un trucco occhi composto da un leggero smokey eye e l’immancabile eyeliner. Insomma, tanto semplice quanto davvero d’effetto!