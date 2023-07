Il castano perfetto esiste: Penelope Cruz incanta i fan con il colore cioccolato gianduia

Penelope Cruz ha sfoggiato un colore di capello castano cioccolato gianduia che ha davvero conquistato tutti. La sua chioma verrà sicuramente copiata, perché il risultato è davvero molto adatto ai mesi estivi.

Penelope Cruz ha mostrato tutto il suo charme mediterraneo e la sua bellezza incredibile sui social network. Ha fatto innamorare il pubblico anche al Festival del Cinema di Biarritz, a cui ha preso parte per presentare il suo nuovo film En los márgenes. La donna si è presentata vestita e truccata Chanel, maison della quale è ambassador, che ama molto e che sostiene con grande orgoglio. L’attrice spagnola ha svelato un colore di capelli inedito, che ha conquistato tutti. La sua chioma è stata arricchita da schiariture cioccolato gianduia che hanno ravvivato la sua base cioccolato fondente. Il risultato è un mélange goloso di tonalità marroni chiare e scure che riesce a mantenere un tocco completamente naturale. La chioma dell’attrice sembra essere semplicemente riscaldata dal sole estivo, con un risultato davvero eccellente, sicuramente da copiare. Le donne che hanno un colore di capelli simile a quello di Penelope Cruz possono pensare a puntare su queste sfumature, che lo rendono ancora più bello.

Il momento per schiarire i propri capelli senza farsi notare troppo è sicuramente questo. I mesi estivi sono il periodo migliore per sfoggiare delle sfumature più chiare senza dare troppo nell’occhio. L’effetto sunkissed sembrerà opera del sole e non del proprio colorista di fiducia, per cui è sicuramente il momento perfetto per approfittarne. Penelope Cruz, con il suo perfetto hair look estivo, ha ricordato a tutte le donne che anche le castane possono schiarire con successo la loro chioma, ottenendo un risultato perfetto per i mesi estivi. Sicuramente durante l’estate 2023 non vanno più di moda le mèche in forte contrasto con la base dark chocolate, ma le sfumature più chiare sono bene accette. Per le brunette è molto meglio la tecnica di balayage, che garantisce un effetto di schiarita degrado dolce e soft, simile a quello scelto proprio dall’attrice spagnola. Le tonalità nocciola e cioccolato gianduia sono perfette per ravvivare, schiarire e riscaldare le chiome castane scure con sottofondo caldo. Su una base castana scura con sottofondo freddo, infatti, non darebbero lo stesso risultato così armonioso e naturale. In questo caso, è consigliato scegliere schiariture nei toni del castano cenere light, per un effetto migliore. Come sempre, tutto sta nello studio attento e accurato dei colori naturali di capelli e occhi, in modo da riuscire a ricostruire schiariture e riflessi adatti, sulla base di queste tonalità. Penelope Cruz ha ottenuto un risultato davvero incredibile, con schiariture perfette per i colori naturali dell’attrice spagnola.