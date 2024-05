Chi è Carlo Gussalli Beretta: l’età e la carriera

Carlo Gussalli Beretta è un rampollo italiano, discendente della famosa famiglia produttrice di armi. Ha catturato l’attenzione della cronaca rosa perché è stato il fidanzato di Giulia De Lellis, ma nel suo ‘curriculum’ sentimentale ci sono altre conquiste ‘Vip’. Cosa sappiamo sul suo conto?

Carlo Gussalli Beretta: chi è ed età

Figlio di Franco Gussalli Beretta e Umberta Gnutti, Carlo è discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi. Il rampollo è nato nel 1997. Dopo aver frequentato The British School of Milan – Sir James Henderson, ha conseguito un baccellierato internazionale presso l’Institut Le Rosey, in Svizzera. Grazie a questo corso, Carlo è stato ammesso all’Università Bocconi di Milano, dove nel 2019 si è laureato in Economia aziendale e manageriale.

Dopo la laurea, il giovane Gussalli Beretta ha preferito non entrare nell’azienda di famiglia. Ha lavorato prima come stagista all’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, poi, con il medesimo ruolo, presso Bombardier Transportation a Berlino, in Germania. Si occupa della gestione delle risorse umane e il suo compito è: “concentrarsi sulla gestione dei talenti, acquisizione dei talenti e cicli dei talenti dei dipendenti”.

Visualizza questo post su Instagram My little bundle of joy Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa) in data: 13 Ago 2020 alle ore 11:37 PDT

Vita privata

Anche se molto riservato, Carlo è finito spesso al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Nel 2017 ha avuto una relazione con la modella Dayane Mello. I due, dopo una vacanza a Forte dei Marmi, uscirono allo scoperto. La love story è durata, tra alti e bassi, circa sei mesi.

Nella primavera del 2020, il giovane Gussalli Beretta è stato visto in compagnia di Sara Soldati, ma sembra che il loro sia stato un breve flirt. Infine, nell’estate 2020, è stato pizzicato con Giulia De Lellis. I due sono stati insieme fino all’inizio di quest’anno per poi ufficializzare la loro rottura.

Carlo, però, non è rimasto a lungo single. Secondo le ultime voci avrebbe una relazione con Melissa Satta da qualche mese, con la donna che l’avrebbe addirittura presentato alla famiglia.

Vita sentimentale a parte, Carlo è un ragazzo dai mille interessi: ama viaggiare, adora i cani e, da bravo discendente della famiglia Beretta, trascorre buona parte del suo tempo a sparare e cacciare.