Carla Bruni, la frangia da copiare per le over 50

Nel corso degli anni Carla Bruni ha saputo evolversi per quanto riguarda il suo look. La scelta della frangia è sicuramente fonte di grande ispirazione per le donne over 50, che dovrebbero copiarla.

La frangia di Carla Bruni

Carla Bruni è sempre in prima linea quando si parla di look.

Ogni sua scelta di stile è perfettamente misurata, per seguire tutte le tendenze ma senza abbandonare del tutto lo stile classico che la caratterizza. Nel corso degli anni ha sempre saputo evolversi per quanto riguarda i suoi look. Oggi Carla Bruni ha 55 anni e il suo taglio di capelli è un esempio perfetto di come si porta un hairlook medio, una vera e propria fonte di ispirazione per tutte le donne con un’età superiore ai 50 anni che non vogliono ancora cedere al corto, ma desiderano comunque avere un taglio che sia leggero e facile da gestire e mantenere.

Carla Bruni ha scelto una lunghezza di capelli tra il medio e il lungo, che porta con una leggera scalatura sulle punte e con ciuffi laterali tagliati poco sopra l’altezza dello zigomo, che possono essere portati come frangia a tendina oppure spostati lateralmente, per lasciare lo sguardo completamente scoperto. La frangia a tendina è una tendenza di quest’anno, molto amata dalle donne, sicuramente perfetta per le over 50. Per dare maggiore vitalità al taglio, Carla Bruni ha scelto un styling molto semplice, un liscio spettinato oppure un ondulato morbido, con più volume nella zona delle radici.

Un look che la rende sbarazzina, nonostante l’età, ma anche molto chic ed elegante, che non risulta mai impostato ed è sicuramente perfetto per una donna di grande classe come lei.

Il taglio di Carla Bruni ideale per le over 50 (e non solo)

Carla Bruni con la scelta di questo taglio regala una vera lezione di stile. Scegliere una forma morbida, indipendentemente dalla lunghezza, è il segreto per ottenere dai nostri capelli un effetto antiage. Nel suo taglio non si notano spigolosità nella scalatura o nella piega. La sua chioma rimane sempre molto morbida e fluida e questo consente di avere lo stesso effetto anche sul viso, senza accentuare quelli che possono essere i segni dell’età, le ombre e le occhiaie. È importante aggiungere che la lunghezza media scelta dalla donna non ha un’età, riesce ad essere perfetta sia sulle ragazze più giovani che sulle donne più mature, donando sempre un risultato particolarmente elegante. Puntare su un taglio evergreen non può che essere una scelta vincente. Ad accentuare la bellezza di questo stile è anche il colore. Dopo varie sperimentazioni, la modella ha scelto il castano chiaro dai riflessi ramati, come da tendenza di quest’anno. La base è più tendente al cenere, con una nuance calda che riesce a dare un tocco di dolcezza in più al viso. Una tinta molto particolare, che unita alla lucentezza della chioma, mette ancora più in evidenza la dinamicità del taglio scelto. Le over 50 hanno un taglio a cui ispirarsi, da copiare per sentirsi più femminili, chic ed eleganti.