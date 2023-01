Sembrare più giovane con un taglio di capelli è possibile? Ecco alcuni dei tagli più gettonati per contrastare i segni del tempo e l'età che avanza

Esiste l’haircut perfetto per sembrare più giovani? Sì, e anche più di uno. Con il passare del tempo e con la comparsa dei primi segni dell’età, molte donne vogliono sentirsi belle e a proprio agio con la loro forma fisica e con il loro aspetto.

Sapevate che ci sono dei tagli di capelli che ringiovaniscono? Vediamoli insieme e scopriamo qualche piccolo segreto a riguardo.

I tagli di capelli che ringiovaniscono: quali sono e come valorizzarsi al meglio

L’avanzare dell’età è per molte donne un problema da non poco. Riuscire ad accettare i cambiamenti che il corpo quotidianamente compie può essere una vera sfida. È importante riuscire, ognuna con i dovuti tempi, a fare fronte alla sensazione della trasformazione e cercare di assecondarne la bellezza, imparando a valorizzarsi e a utilizzare qualche beauty tip essenziale per sentirsi e vedersi meglio.

I capelli, in questo, giocano un ruolo fondamentale: imparare a scegliere il giusto taglio in base anche all’età, dunque, può essere efficace.

Ormai sappiamo che i capelli grigi, brizzolati e bianchi sono un vero trend di bellezza, anche e soprattutto tra le star internazionali. Che cosa si può dire, però, dei tagli? È importantissimo riuscire a trovare il giusto taglio di capelli sia in base alla forma del viso, sia in base all’età che ci si porta dietro.

Partendo dal presupposto che ogni donna è libera di scegliere ciò che la fa sentire meglio a prescindere da schemi e preconcetti, è bene rilasciare qualche consiglio di bellezza con lo scopo di ringiovanire l’intera immagine.

I tagli medio-corti ringiovaniscono

Tra i tagli maggiormente scelti con lo scopo di ringiovanire il viso e l’intera figura, quelli medio-corti sono al primo posto. Capita spesso che con il passare del tempo i capelli inizino a perdere la loro struttura e il loro spessore, diventando dunque sempre più fragili e sottili. Per evitare di appesantire il viso con una chioma troppo lunga e poco curata, quindi, il taglio medio e/o corto si rivela un’ottima soluzione.

Essi sono particolarmente efficaci in quanto riescono a incorniciare il viso bilanciando i volumi e minimizzando anche le eventuali imperfezioni e/o rughe che con il tempo possono manifestarsi.

Il bob evergreen e la frangia: due possibili soluzioni per ringiovanire

Il bob, o caschetto, è una delle scelte più azzeccate se si vuole ottenere un effetto più giovane e fresco. Puntate su un taglio bob con nuca scoperta e con ciuffi un po’ più lunghi sul davanti. Evitate sempre linee rette e spigolose che tendono a irrigidire il viso e a renderlo più “serio”.

Se siete amanti della frangia, inoltre, potreste pensare di aggiungerla al vostro bob. Puntate su una frangia fresca a sbarazzina, in grado di coprire parte della fronte e di minimizzare, in caso, alcune imperfezioni o segni del tempo.

Se avete i capelli ricci, niente panico: il taglio medio può essere una valida soluzione anche per voi. In questo caso, dunque, sia che abbiate i capelli ricci, sia che abbiate i capelli mossi, optate per un taglio scalato un po’ spettinato , in grado di conferire quell’aria un po’ rock decisamente cool.

Taglio corto sempre perfetto

Tra i tagli corti più diffusi con lo scopo di ringiovanire, il pixie cut corto è sicuramente il più gettonato. Sbarazzino, elegante e sempre versatile: il pixie cut corto è la soluzione perfetta per le donne che vogliono un pizzico di giovinezza in più, ma non vogliono rinunciare all’eleganza.

Bob corto sì o bob corto no?

La risposta è affermativa: il bob corto ringiovanisce l’immagine, perciò si conferma un’ottima scelta. Aggiungete una frangetta e il risultato sarà impeccabile.

Se invece non siete particolarmente fan della frangia, anche il ciuffo laterale si rivela un grande alleato della giovinezza: coprendo una parte del viso, infatti, il ciuffo laterale può essere una buona soluzione sia per dare un po’ di movimento al viso, sia per nascondere eventuali segni del tempo e/o imperfezioni di ogni tipo.

Non vi resta che sperimentare e trovare il taglio che più fa per voi: la bellezza non ha età!