Le feste di fine anno sono stata di certo l’occasione perfetta per sfoggiare un look glamour e impeccabile. Se stai pensando di lasciare i capelli sciolti anche durante il resto dell’anno però, ecco alcune idee e consigli per realizzare un’acconciatura elegante e raffinata.

I vantaggi dei capelli sciolti e delle acconciature da star

I capelli sciolti hanno diversi vantaggi rispetto alle acconciature raccolte. Innanzitutto, consentono di valorizzare il viso e i lineamenti. Inoltre, sono più comodi e pratici, soprattutto se devi ballare o muoverti molto. Infine, sono più semplici da realizzare, anche a casa.

Quale tipo di look scegliere?

Se vuoi ottenere un look elegante e raffinato, è importante scegliere un tipo di capelli che si adatti al tuo stile e alla tua personalità. Se hai i capelli lunghi, puoi optare per onde morbide e naturali, oppure per un liscio impeccabile. Se hai i capelli medi, puoi scegliere una riga laterale o un raccolto morbido. Se hai i capelli corti, puoi optare per un bob asimmetrico o per un caschetto sbarazzino.

Come curare i capelli

Prima di realizzare l’acconciatura, è importante curare i capelli con prodotti specifici. Innanzitutto, lava i capelli con uno shampoo e un balsamo nutrienti. Dopo il lavaggio, applica una crema o un olio per districare le ciocche e prevenire le doppie punte.

Come realizzare l’acconciatura

Se hai i capelli lunghi, puoi realizzare onde morbide e naturali con l’aiuto di un arricciacapelli o di un ferro per capelli. Per un look più sofisticato, puoi optare per un liscio impeccabile, ottenuto con l’aiuto di una piastra o di un ferro lisciante.

Se hai i capelli medi, puoi realizzare una riga laterale o un raccolto morbido. La riga laterale è un’ottima soluzione per valorizzare il viso e i lineamenti. Il raccolto morbido è un’acconciatura versatile e chic, perfetta per qualsiasi occasione.

Se hai i capelli corti, puoi optare per un bob asimmetrico o per un caschetto sbarazzino. Il bob asimmetrico è un’acconciatura moderna e originale, perfetta per le donne che vogliono dare un tocco di carattere al proprio look. Il caschetto sbarazzino è un’acconciatura versatile e pratica, perfetta per le donne che vogliono sentirsi a proprio agio in ogni occasione.

Accessori per capelli

Gli accessori per capelli possono essere un’ottima soluzione per completare l’acconciatura e aggiungere un tocco di glamour. Puoi optare per fascette, cerchietti, fermagli, mollette o gioielli.

Alcune idee per realizzare un’acconciatura elegante e raffinata con i capelli sciolti:

Onde morbide e naturali: per realizzare onde morbide e naturali, puoi utilizzare un arricciacapelli o un ferro per capelli. Applica una noce di prodotto termoprotettore sulle ciocche e avvolgile intorno all’arricciacapelli o al ferro per capelli. Lascia raffreddare le ciocche e poi scompigliale con le dita.

per realizzare onde morbide e naturali, puoi utilizzare un arricciacapelli o un ferro per capelli. Applica una noce di prodotto termoprotettore sulle ciocche e avvolgile intorno all’arricciacapelli o al ferro per capelli. Lascia raffreddare le ciocche e poi scompigliale con le dita. Liscio impeccabile: per ottenere un liscio impeccabile, puoi utilizzare una piastra o un ferro lisciante. Applica una noce di prodotto termoprotettore sulle ciocche e poi passa la piastra o il ferro lisciante.

per ottenere un liscio impeccabile, puoi utilizzare una piastra o un ferro lisciante. Applica una noce di prodotto termoprotettore sulle ciocche e poi passa la piastra o il ferro lisciante. Riga laterale: per realizzare una riga laterale, dividi i capelli in due parti e pettinali verso il lato opposto. Fissa la riga con una forcina o un fermaglio.

per realizzare una riga laterale, dividi i capelli in due parti e pettinali verso il lato opposto. Fissa la riga con una forcina o un fermaglio. Raccolto morbido: per realizzare un raccolto morbido, raccogli i capelli in una coda di cavallo bassa o media. Avvolgi la coda di cavallo su se stessa e fissala con delle forcine.

per realizzare un raccolto morbido, raccogli i capelli in una coda di cavallo bassa o media. Avvolgi la coda di cavallo su se stessa e fissala con delle forcine. Bob asimmetrico: per realizzare un bob asimmetrico, taglia i capelli in modo che siano più corti da un lato.

per realizzare un bob asimmetrico, taglia i capelli in modo che siano più corti da un lato. Caschetto sbarazzino: per realizzare un caschetto sbarazzino, taglia i capelli a caschetto e sfilali leggermente.

Con questi semplici consigli, potrai realizzare un’acconciatura elegante e raffinata con i capelli sciolti, perfetta per le feste di fine anno.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Quali sono i segreti di un’acconciatura irresistibile, ondulata e voluminosa?

Dua Lipa sfoggia un nuovo look: capelli biondi e caschetto sul set del film