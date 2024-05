Dai tagli lunghi ai medi o corti: ecco tutte le tendenze capelli ricci da non perdere per la primavera.

In una chioma dove ogni ciocca sussurra ogni riccio un capriccio, è difficile trovare l’acconciatura ideale. Ma non impossibile, con il taglio giusto! Se hai una chioma ribelle e non sai come domarla, questo articolo fa al caso tuo. Dai tagli lunghi ai medi o corti, scopriamo insieme tutte le tendenze capelli ricci da non perdere per la primavera 2024.

Capelli ricci: le tendenze per la primavera 2024

La primavera ci regala una varietà di tagli che si adattano a ogni gusto. Dai boccoli naturali, da portare ampi e soffici o più stretti, alle scalature audaci come lo shag e il mullet, passando per l’eleganza senza tempo del caschetto, fino ad arrivare alle romantiche acconciature dei tagli lunghi. Ecco qualche idea da cui prendere ispirazione per la primavera 2024:

Tagli corti capelli ricci

I tagli per capelli ricci corti puntano tutto sul volume nella parte superiore della testa, con frange lunghe e scalate o ciuffi over. Uno dei tagli di tendenza è lo shag, un haircut fresco e leggero caratterizzato da sovrapposizioni di diverse lunghezze. Grazie alla scalatura interna pronunciata, i lati scalati e le punte sfilate, regala alla chioma un aspetto vivace e dinamico. Per chi vuole osare, il mullet è la scelta vincente. Ideale da sfoggiare con rasature laterali per valorizzare le scalature del taglio. Un altro taglio richiestissimo è il pixie cut. Raffinato e sofisticato, è ideale per valorizzare i ricci più stretti e chiusi.

Tagli medi capelli ricci

Per i capelli ricci medi, trionfa ancora una volta l’eleganza senza tempo del caschetto. In particolare il curly bob: un taglio voluminoso, sfilato e con frangia. Se si desidera uno stile più ribelle e sbarazzino, si può optare per una versione leggermente più lunga dello shag. Questo taglio offre un mix di lunghezze scalate che danno movimento e volume ai capelli.

Tagli lunghi capelli ricci

Anche per i capelli ricci lunghi vincono volumi e acconciature morbide, combinati con frange o ciuffi dal mood vintage. Le tendenze per la primavera 2024 scelgono scalature non troppo profonde, ma sufficienti per creare un effetto di leggerezza e movimento. La scelta cromatica, invece, si orienta verso nuance naturali o tonalità simili alla base dei capelli, per un risultato equilibrato e armonioso.

Non c’è dubbio: i ricci sono gli assoluti protagonisti delle tendenze capelli 2024. Dunque, non esitare a sperimentare! Regala alla tua chioma ribelle uno stile unico.

