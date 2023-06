Capelli ricci: come prendersene cura naturalmente

Ogni riccio un capriccio recita un proverbio molto noto e chi ha una capigliatura sicuramente sa quali sono le problematiche. Per trattare i capelli ricci e averli maggiormente definiti, si ha bisogno di prodotti adatti e dei giusti consigli riguardo lo shampoo e l’asciugatura. Vediamo come curarli in modo giusto e adatto.

Capelli ricci

In apparenza potrebbe essere molto facile trattare e domare i capelli ricci, ma in realtà non è così. Questo tipo di capello necessita di maggiori cure e trattamenti rispetto ai capelli lisci poiché ha bisogno di prodotti che siano specifici e indicati. Soltanto in questo modo è possibile avere dei capelli sani e vaporosi.

Domare e acconciare questo tipo di capello non è affatto semplice poiché le onde con il tempo iniziano a perdere la loro fluidità causando un effetto crespo che poi risulta alquanto complicato riuscire a districare. La hair routine è fondamentale per questo capello anche perché rischia di perdere volume e consistenza.

conoscere la propria chioma, quindi i capelli ricci è fondamentale perché permette di prendersene cura nel modo migliore possibile. Ogni giorno deve essere un appuntamento costante con questa capigliatura e nulla va lasciato a caso. Tutto deve essere studiato nei minimi dettagli, dall’asciugatura allo shampoo sino ai prodotti adeguati.

Capelli ricci: come fare

Il benessere e la salute di ogni tipo di capello, in particolar modo dei capelli ricci, parte proprio dallo shampoo. Dedicare del tempo a scegliere quale shampoo è adeguato risulta molto importante anche perché non deve essere troppo aggressivo altrimenti rischia di danneggiare la capigliatura e vanificare ogni sforzo possibile.

Deve essere uno shampoo che sia nutriente, ma anche molto delicato sulla cute. Uno shampoo dalle proprietà rigeneranti è l’ideale proprio perché permette di proteggere e riparare i capelli che sono particolarmente danneggiati. I capelli ricci devono essere nutriti in misura maggiore rispetto a quelli lisci e le maschere nutrienti subito dopo lo shampoo sono adatte perché ricche di elementi di cui hanno bisogno.

Si consiglia di lasciare le maschere o i balsamo per capelli ricci in posa per il tempo necessario in modo che possano penetrare in profondità nella capigliatura. Proprio come per lo shampoo, anche in questo caso, si consiglia di evitare prodotti eccessivamente aggressivi, ma puntare a formule che siano, non solo di buona qualità, ma anche delicate per il proprio capello.

Con questo tipo di capigliatura è bene poi non lavarli troppo spesso e cercare, per quanto possibile, di evitare eccessive frizioni o sfregamenti. Non solo il prodotto deve essere delicato, ma la parola d’ordine al momento del lavaggio è proprio delicatezza, quindi attenzione per non danneggiarli o seccarli. Per l’asciugatura si consiglia un telo in microfibra evitando il diffusore.

Capelli ricci: prodotti migliori

Per trattarli molti prodotti si trovano con varie offerte e promozioni su Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra tre articoli per i capelli ricci che sono a base naturale e che aiutano a proteggere la capigliatura in modo sano. Sono accompagnati da una descrizione di ogni articolo.

1)Pantene Pro-V Miracles ricci perfetti

Un set che comprende il siero, la maschera e il balsamo che permettono di avere ricci setosi e luminosi. Una formula dai giusti nutrienti per la propria capigliatura. Sono prodotti che riparano i capelli danneggiati, senza appesantirli. La maschera dona ricci definiti in poco tempo con una sola applicazione.

2)Garnier Fructis Hair Food burro di cacao

Una formula a base di shampoo, balsamo e maschera a base di elementi naturali che si prende cura sia dei capelli secchi che ricci. La chioma risulta non appesantita e priva dell’effetto crespo. La maschera e il balsamo vanno lasciati agire per qualche minuto. Una formula molto leggera che nutre il capello.

3)Kokoro Kocurls

Una crema a base di provitamina B5 e cheratina in grado di definire i ricci dando volume. Nutre il capello garantendo la massima tenuta. Indicata anche per capelli ricci difficili da domare. Ottima anche per una capigliatura danneggiata grazie a elementi naturali come bambù, equiseto, schisandra e mira.

