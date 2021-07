Se il detto “ogni riccio un capriccio” è solo una diceria, quello che è certo è che spesso, domare questo tipo di capello risulta essere molto difficile. Per questo in commercio esistono prodotti che aiutano a renderlo più bello e definito, eliminando l’effetto crespo, proprio come farebbe un hair stylist esperto.

Dai trattamenti agli accessori, in questo articolo scopriamo quali sono i migliori prodotti anticrespo per capelli ricci.

Prodotti anticrespo per capelli ricci

Con il caldo e l’umidità, specialmente durante la stagione estiva l’effetto crespo può creare un vero e proprio disagio estetico, soprattutto per quanto riguarda i capelli ricci, normalmente già più difficili da gestire rispetto ad altri tipi di capello.

Fortunatamente però, esistono prodotti anticrespo che se scelti con le caratteristiche giuste possono compiere dei veri e propri miracoli per la nostra chioma.

Scopriamo quali sono e come sceglierli in base alle nostre esigenze.

Prodotti anticrespo per capelli ricci: i trattamenti

Per sconfiggere l’odioso effetto crespo, il primo tra i migliori alleati a cui affidarsi è sicuramente lo shampoo. I prodotti migliori sono quelli con la composizione più naturale possibile, extra idratanti e privi di alcol. Tra i più amati c’è il Love-curl shampoo di Davines brand emiliano di prodotti privi di solfati e parabeni e arricchiti da ingredienti naturali.

In questo caso quello principale è l’estratto di mandorle che insieme alle vitamine rende i capelli più elasticizzati e voluminosi.

Per un trattamento completo non possono mancare anche le maschere e le creme, come la Leave-in curl manifesto crème de jour fondamentale di Kérastase. Stiamo parlando di uno dei brand leader nel settore, che propone una vera e propria crema da applicare giornalmente sui capelli, per idratarli ed eliminare l’effetto crespo.

Lo spray termoprotettivo per capelli è molto utile per contrastare l’effetto crespo. Come l’Hair radiance keratine spray di Freshly Cosmetics che previene anche i danni causati dal calore naturale o artificiale lasciando un piacevole profumo agrumato.

Prodotti anticrespo per capelli ricci: gli accessori

Non solo prodotti per la pulizia e il mantenimento dei capelli, per un effetto anticrespo sono molto utili anche gli accessori. Da non sottovalutare, per esempio, l’importanza di una salvietta adatta. Come la DevaTowel di DevaCurl che con la sua composizione in microfibra aiuta ad asciugare la chioma senza rovinarla.

Per asciugare i capelli ricci inoltre, è consigliato l’utilizzo di un buon diffusore che può fare davvero la differenza sul risultato della nostra chioma, rendendola voluminosa e ben definita. Tra i migliori non si può non citare il My Pro Diffon Ceramico di Bellissima, un diffusore ad aria calda che con la sua tecnologia in ceramica è l’ideale per idratare e rendere più elastici i capelli ricci.

Anche la spazzola giusta può essere anticrespo. Attenzione anche a pettinare i capelli con il movimento corretto, andando delicatamente dalla radice alle punte, per distribuire meglio il sebo prodotto dal cuoio capelluto. Tra le migliori spazzole per capelli ricci in commercio ci sono sicuramente quelle di Tangle Teezer, che aiutano a districare e lucidare senza spezzare o rovinare.