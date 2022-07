La stagione estiva, così attesa e amata, finalmente giunta, non è sempre benefica per la salute della chioma. Il sole, l’esposizione ai raggi UV e il cloro sono dannosi per i capelli grassi che ne risentono in misura eccessiva. Cerchiamo di capire come correre ai ripari in modo naturale per la salute della chioma.

Capelli grassi in estate

Ogni giorno moltissime donne combattono con il problema dei capelli grassi, ma in estate questo inestetismo tende ad acuirsi e peggiorare. In estate, a causa del sole che aumenta la produzione di sebo, si rischia di avere una chioma difficile da trattare e tenere in ordine nel modo giusto, non riuscendo ad acconciare i capelli come si preferisce e desidera.

Considerando che il sole rischia di causare danni ai capelli, il mare tonifica il cuoio capelluto per via del sale e del plancton che contiene. Per questa ragione è fondamentale approfittare del tempo al mare, in spiaggia, per fare dei bagni ai capelli, mettendoli a mollo nell’acqua in modo da usufruire di tutti i benefici possibili.

Prima di partire per le vacanze o se si rimane in città, è sempre utile cercare di trattare il capello facendo in modo di avere una chioma lucente e luminosa. Allo stesso modo in cui si protegge la pelle, bisogna proteggere anche i capelli dall’esposizione solare con uno spray protettivo o mettendo un cappello oppure una bandana.

Subito dopo il mare o la piscina, è sempre bene risciacquare i capelli grassi con dell’acqua dolce per poi passare il balsamo o un altro prodotto per rinforzarli. Si consiglia di usare degli shampoo che siano delicati e non aggressivi in modo da purificare il cuoio capelluto. Meglio non sfibrarli ulteriormente evitando l’uso di piastre e phon, ma asciugarli al sole.

Capelli grassi in estate: cause

L’estate è nemica del cuoio capelluto e ci sono alcuni fattori, come l’esposizione alla luce solare, ma anche il cloro e la salsedine che portano ad avere capelli grassi difficili da domare. L’elevato calore, il caldo eccessivo e le alte temperature causano una iperattività delle ghiandole sebacee che si traduce in un aumento di sebo sul cuoio capelluto e i capelli.

Il calore che aumenta l’attività del sebo e delle ghiandole sebacee è il principale responsabile dei capelli che appaiono grassi e spenti. In estate, complice anche il sudore che fa scivolare il sebo lungo la fibra capillare causa radici grasse. Questo problema non si estende soltanto alla radice del capello, ma a tutte le lunghezze.

In questa stagione, molto calda e dal clima torrido, i capelli grassi sono opachi, spenti, unti e causano sia a uomini che donne che ne soffrono moltissimo disagio e imbarazzo a livello psicologico. Durante questo periodo, l’organismo è sottoposto a continuo stress: da sbalzi ormonali a dieta ricca di tantissimi zuccheri che contribuiscono a una mancanza di lucidità nel capello.

La produzione di sebo in eccesso, nota anche con il termine di seborrea, rischia di portare a delle difficoltà, se non trattata nel modo giusto. Il clima caldo umido è una conseguenza dei capelli grassi, così come la sudorazione.

Capelli grassi in estate: rimedio naturale

