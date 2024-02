Capelli grassi: i rimedi antisebo

La chioma ha bisogno di prodotti che siano specifici e indicati in modo da avere dei capelli lucenti e puliti. Molto spesso, i fattori esterni e le abitudini sbagliate portano ad avere capelli grassi che è possibile migliorare con i giusti rimedi. Vediamo su quali puntare e come applicarli nel modo migliore.

Capelli grassi

Si tratta di una delle chiome maggiormente difficili da domare dal momento che lo smog, l’inquinamento, ma anche lo stress portano ad avere capelli grassi. Un tipo di capello che si sporca quasi subito che presenta un aspetto untuoso e quindi antiestetico e non bello da vedere al primo impatto.

A differenza di altre chiome che possono essere più pesanti in determinati periodi dell’anno, vedi l’estate con le alte temperature, questa chioma lo è per natura. Uno dei nemici principali è sicuramente il sebo che, se da un lato protegge il capello, dall’altro fa perdere leggerezza alla chioma.

Il sebo, insieme alla genetica, è una delle cause principali dei capelli grassi, ma ci sono anche altri fattori che vanno sicuramente a influire. Il periodo della gravidanza, della menopausa e quindi dei cambiamenti o sbalzi ormonali comporta sicuramente uno stress di cui i capelli tendono a risentirne.

Non bisogna poi dimenticare le cattive abitudini, a cominciare da un’alimentazione troppo pesante che consta di alimenti fritti e ricchi di grassi che portano ad avere una capigliatura pesante, unta e sporca. I prodotti come lo shampoo sbagliato, insieme anche all’inquinamento e al fumo sono fattori che comportano una chioma non adeguata.

Capelli grassi: come si lavano

Come già detto, i capelli grassi risentono anche dei prodotti particolarmente aggressivi che si usano e vanno così a danneggiare il fusto. Il problema per una chioma del genere non è tanto lavarli spesso, quasi tutti i giorni, quanto l’uso di prodotti non indicati, come degli shampoo sbagliati che peggiorano la situazione.

I detergenti a pH neutro o le formule seboregolarizzanti sono sicuramente la migliore opzione per una chioma di questo tipo. Sono prodotti, shampoo, lozioni che vanno a regolare e normalizzare l’effetto di sebo rimuovendo l’eccesso di grasso e agendo così sulle lunghezze in modo da non intaccare il film idrolipidico.

Per quanto riguarda i capelli grassi, lo shampoo va ripartito su diverse parti, a cominciare dalle aree temporali e la nuca. bisogna prima detergere molto delicatamente con le mani per poi massaggiare con movimenti circolari. No a strofinare i capelli, ma tamponarli con un panno delicato.

Secondo i consigli dell’hair stylist non bisognerebbe asciugarli o pettinarli a testa in giù dal momento che si lavora contro la cuticola. Sarebbe meglio lavarli sempre al mattino e non la sera in modo che possano stare freschi e ben riposati tutto il giorno. Almeno una o due volte a settimana è utile uno scrub o maschera per capelli grassi.

Capelli grassi: prodotti Amazon

I prodotti adeguati per questa chioma sono su Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto le caratteristiche di ognuno. Qui i tre rimedi per capelli grassi da applicare sulla chioma con risultati specifici e benefici scelti tra i più efficaci dai consumatori online.

1)Biolage shampoo

Uno shampoo indicato per questa chioma dal momento che purifica e deterge il cuoio capelluto grasso. Si tratta di una formula a base di menta particolarmente lenitiva e rinfrescante che dà il giusto sollievo. La chioma appare più forte e sana.

2)GK Hair global keratin balancing

Uno shampoo adatto per uomini e donne indicato per capelli grassi e colorati, ma anche per ogni tipo di capello. Una miscela di ingredienti naturali che dona lucentezza e morbidezza regolando il pH. Un detergente idratante che si prende cura seriamente del capello.

3)L’Oréal Professionnel Paris shampoo e maschera

Un prodotto 2 in 1 che comprende shampoo e maschera dalle proprietà purificanti per il capello. Una formula arricchita da argilla che dona leggerezza e libera i capelli dal sudore e dal sebo in eccesso. Elimina qualsiasi residuo con i capelli che sono più lucenti. Si applica su capelli bagnati per poi massaggiare.

Insieme alla cura e prodotti dei capelli grassi, anche le migliori maschere per il trattamento con ricette fai da te casalinghe.