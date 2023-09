Capelli dopo il mare: come trattarli e curarli

La chioma, al mare, risente non solo di benefici, ma anche di particolari danni che rischiano di inaridirla e indebolirla. Per questa ragione, al ritorno dalle vacanze, è bene optare per dei prodotti e rimedi che aiutino a fortificare i capelli in modo da renderli luminosi e splendenti.

Capelli dopo il mare

Subito dopo l’estate, i capelli possono andare incontro a secchezza o aridità in seguito alle temperature dei mesi estivi. Il caldo eccessivo, la salsedine, ma anche il cloro hanno lasciato sicuramente dei danni ai capelli e, ora, è bene trovare i giusti stratagemmi per donar loro splendore.

Se durante la stagione estiva i capelli possono schiarirsi in seguito ai riflessi dorati del sole oppure è possibile asciugarli senza l’uso del phon, al ritorno a casa dopo le vacanze, la situazione per quanto riguarda la chioma è un po’ più complicata.

In una sola parola, subito dopo il periodo vacanziero, i capelli iniziano ad apparire fragili, secchi, spenti causando il cosiddetto effetto paglia. I ripetuti lavaggi, la salsedine ma anche una protezione non adeguata all’esposizione solare rischiano di causare seri danni al cuoio capelluto.

Lo stress della stagione estiva porta sicuramente un capello difficile da domare e da acconciare. Oltre a questi problemi, la chioma va anche incontro a secchezza oppure doppie punte.

Capelli post vacanze: come rimediare

Considerando che il periodo vacanziero ha lasciato degli strascichi e dei danni sui capelli, al ritorno a casa è bene cercare di rimediare con delle soluzioni e dei consigli adeguati. Le forcine, legare i capelli rischia soltanto di indebolirli. Per questo al ritorno è bene cercare di lasciarli liberi e sciolti.

Per quanto riguarda i prodotti invece è bene scegliere uno shampoo e un balsamo che siano nutrienti e fortificanti. Un balsamo e uno shampoo dalle proprietà idratanti è particolarmente indicato per i capelli che appaiono più secchi e fragili. Uno shampoo a base di elementi naturali come lo zafferano aiuta sicuramente a a fortificare una chioma particolarmente danneggiata.

Le maschere di bellezza sono considerate un boost importante per i capelli dal momento che donano tutta quella forza necessaria per fortificare la chioma e renderla più splendente. Si consiglia di lasciarle in posa per un tempo massimo di 20 minuti in modo da ristrutturare il capello danneggiato dal periodo di vacanza.

Un altro rimedio assolutamente valido per fortificare la chioma particolarmente danneggiata e sensibile dall’esposizione solare è l’uso di un olio per capelli. In commercio si trovano vari tipi di punti dall’argan al cocco sino ad altri che aiutano proprio a entrare in profondità nel capello ed eliminare tutte quelle tracce e impurità.

Per trattare i capelli dopo il mare, si consigliano anche delle maschere da realizzare con prodotti casalinghi.

