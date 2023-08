È molto importante applicare una maschera nutriente sui capelli rovinati dal mare, per riuscire a idratarli e a farli tornare più sani e forti. Il sole, la salsedine, il cloro e i lavaggi frequenti mettono a dura prova la nostra chioma.

Capelli rovinati dal mare: i consigli utili

I capelli durante l’estate vengono messi a dura prova dal sole, dalla salsedine, dal cloro, dalle minori attenzioni e dai lavaggi più frequenti. Per questo dopo i mesi estivi bisogna tornare a prendersene cura al meglio. Un appuntamento dal parrucchiere è sicuramente prioritario, ma ci sono anche altri modi per prendersi cura della propria chioma rovinata dal mare. I capelli nei mesi estivi tendono ad essere disidratati, più fragili, con meno lucentezza e un colore più sbiadito. A risentire dei danni dell’estate sono tutte le tipologie di capello, indistintamente. Dare una spuntata ai capelli alla fine dell’estate può essere un trucco per eliminare le doppie punte e dare un po’ più di leggerezza alla chioma, aiutandola a riprendersi dallo stress estivo. Tra i consigli migliori c’è quello di applicare una maschera nutriente per i capelli, per aiutarli a idratarsi e prendersi cura anche della cute. Ricordatevi di non usare in modo eccessivo elastici, phon, piastre, arricciacapelli e temperature alte, perché non sono di grande aiuto per riuscire a far tornare la chioma al proprio stato naturale. Esistono diversi prodotti in commercio in grado di prendersi cura dei nostri capelli post mare, tutti molto utili ed efficaci. Ogni donna deve valutare le caratteristiche di ogni prodotto per capire quale sia quello più adatto alla propria chioma. Ci sono tante diverse maschere nutrienti da poter acquistare, tutte con ingredienti diversi, che riescono a donare idratazione e lucentezza ai capelli, allontanandoli dallo stress che hanno dovuto sopportare durante i mesi estivi.

Capelli rovinati dal mare? L’importanza di applicare una maschera nutriente

Le maschere nutrienti sono fondamentali per la cura dei capelli. esistono moltissimi prodotti in commercio, ma è anche possibile realizzarle in casa, con prodotti naturali dalle proprietà nutrienti e ristrutturanti. Stiamo parlando di preparazioni molto semplici, con ingredienti naturali ed economici, che riescono a donare un tocco diverso ai propri capelli, facendoli tornare forti e sani. Tra le maschere nutrienti che possiamo preparare in casa troviamo: