Un rimedio contro i capelli crespi è quello di nasconderli nel cappotto, in questo modo si evitano anche le doppie punte. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Nascondere i capelli nel cappotto fa tendenza: bye bye crespo

In realtà alla maggior parte delle donne che hanno i capelli lunghi è capitato di infilare le lunghezze nel cappotto, soprattutto per proteggersi maggiormente dal freddo. Questo gesto negli ultimi tempi è diventato ancora più popolare e comune. Molte di noi non sanno che nascondere i capelli nel cappotto, o nel maglione, è molto positivo per la salute della nostra chioma, in quanto si proteggono i capelli dallo sfregamento che, secondo gli esperti del settore, è molto dannoso per la salute dei capelli, in quanto causa di stress. Inoltre, se per caso portiamo degli zaini, tenere fuori i capelli lunghi può far sì che essi vengano tirati o addirittura strappati se si dovessero magari impigliare nello zaino. Ma si è anche scoperto che nascondere i capelli nel cappotto è un ottimo trucchetto anti crespo. Nelle giornate di pioggia o di forte umidità, tenendo i capelli nascosti nel cappotto diminuisce il rischio che si increspino. Non è finita qui, nascondere i capelli nel cappotto è anche un ottimo rimedio per le doppie punte, soprattutto per tutte coloro che hanno i capelli trattati. Infatti lo sfregamento della chioma sul cappotto, zaino, sciarpa eccetera, può favorire la formazione di doppie punte. Insomma l’hair tuck ha davvero tantissimi benefici, se avete i capelli lunghi e non avete mai provato a nasconderli nel cappotto beh, è arrivato il momento di provare!

Hair tuck: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, l’hair tuck, ovvero il nascondere i capelli nel cappotto, ha diversi benefici. Primo fra tutti mantiene i capelli in salute perché si evita lo sfregamento, che può anche portare alla formazione delle doppie punte, in particolare se si hanno i capelli trattati. Poi è un ottimo rimedio contro i capelli crespi, tanto odiati da noi donne. Nascondere i capelli nel cappotto protegge la nostra chioma anche dall’inquinamento infatti, sebbene non protegga il cuoio cappelluto, allevia il carico di inquinanti su lunghezze e sulle punte. Un altro vantaggio del nascondere i capelli nel cappotto è quello di proteggerli dal freddo estremo, un altro fattore che può danneggiare la salute dei capelli. Infine, per tutte coloro che escono di casa con i capelli ancora bagnati, nasconderli nel cappotto vi consente di proteggerli, in quanto i capelli bagnati sono molto più deboli rispetto a quando sono asciutti. Insomma, l’hair tuck ha davvero tantissimi benefici per la salute dei nostri capelli, sono infatti tantissime anche le caleb che nascondono la chioma nel cappotto, mantenendo così i capelli più morbidi, lucidi e meno aggrovigliati. Insomma un trucchetto davvero da provare subito!

