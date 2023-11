Selena Gomez ha cambiato look, un biondo con riflessi color miele. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo colore.

I capelli biondo miele di Selena Gomez sono la tendenza dell’Inverno

L’attrice e cantante statunitense Selena Gomez ha sfoggiato il suo nuovo colore di capelli mentre si trovava a Parigi. Sul proprio profilo di Instagram, Selena ha postato una storia contenente un selfie, rivelando il suo nuovo colore di capelli, un biondo con sfumature colore miele. I capelli biondo miele sono proprio la tendenza capelli dell’Inverno 2023/24 e Selena ha deciso anche lei di abbracciare questa tendenza colorando la sua chioma con delle schiariture dorate. A realizzare il colore ci ha pensato il colorista Philipp Verheyen, che ha commentato così: “L’unica e sola @selenagomez. Che aura, che donna, grazie per la tua fiducia e per avermi ospitato a Parigi”. Il taglio stratificato di Selena Gomez è un taglio perfetto perché incornicia perfettamente il viso, un taglio tipico degli anni Novanta che però, unito alle sfumature dorate, fa tanto 2023. Non è certo la prima volta che Selena Gomez decide di farsi bionda, nel 2017 la ricordiamo ad esempio con un biondo platino. Durante un tutorial di bellezza nel 2021, Selena ha raccontato a Vogue: “penso di essere decisamente più personaggio quando sono bionda. Mi sentivo come se potessi fare cose folli con i miei capelli o provare nuovi look con il mio trucco. Era così divertente. Mi sentivo così cool e spigliata, è stata una fase che ho attraversato. Onestamente mi manca, non voglio mentire. La Selena bionda non se ne è andata per sempre. Ve lo dico io…” E in effetti eccola tornata! Certo non è un biondo platino ma è comunque un look che ha già riscosso diverse approvazioni tra i suoi follower.

Capelli biondo miele: a chi stanno bene?

Come abbiamo appena visto, la donna più seguita al mondo su Instagram, ovvero Selena Gomez, ha cambiato look, sfoggiando il nuovo colore di capelli, un biondo miele dorato. Se anche voi volete imitare Selena e cambiare colore dei capelli, vediamo adesso insieme a chi sta bene questo colore di capelli. La prima cosa da valutare è il colore della carnagione. Il biondo miele è perfetto per coloro che hanno una carnagione media o olivastra, perché riesce a esaltare al meglio la luminosità della pelle. Anche chi ha la pelle più chiara può optare per questo colore, magari con sfumature un pò meno dorate. Anche il colore degli occhi è da tenere in considerazione. Il biondo miele mette particolarmente in risalto gli occhi nocciola e verdi mentre per chi ha gli occhi azzurri è preferibile scegliere una nuance che vada più verso il biondo cenere. Infine chi ha gli occhi marroni può optare per un biondo miele più intenso che esalti la profondità dello sguardo.

