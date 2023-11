Quest’anno è tornato di moda il caschetto corto, per questo tutte parlano dell’Italia bob. Ma a chi sta bene? Scopriamo tutti i dettagli di questo taglio di capelli così amato in questo momento.

Italian Bob, cos’è il caschetto corto di cui tutte parlano?

Il 2023 è stato l’anno dei capelli a caschetto. Dai trend sui social network alle nuove acconciature delle celebrity più amate, abbiamo visto caschetti ovunque, in ogni loro sfumatura. A partire dall’Expensive Box di Chiara Ferragni, sfoggiato a Sanremo, al bob di Hailey Bieber, Zendaya, Jenna Ortega e Demi Lovato. Il momento di sfoggiare l’Italian Bob è arrivato. Le donne che non hanno mai avuto il coraggio di osare con un taglio corto, potrebbero presto decidere di rivoluzionare la loro chioma per un look più fresco e sbarazzino. L’Italian Bob è il nuovo taglio corto e voluminoso, tagliato leggermente più corto sulla parte posteriore della nuca, con le estremità piene e le punte alzate verso l’alto. Un effetto morbido, in stile anni ’60, mai esagerato, che si ottiene lavorando la nuca con il rasoio e sfoltendo il taglio con le forbici. È l’ideale per chi è sempre di corsa e non ha troppo tempo da dedicare ai capelli. Un altro punto a favore del caschetto all’italiana è il fatto che non ha bisogno di un taglio estremo, perché le punte incurvate danno un effetto che richiama quello del caschetto corto anche se in realtà i capelli arrivano alle spalle.

Italian Bob, a chi sta bene il caschetto corto di cui tutte parlano?

Un altro punto di forza dell’Italian Bob è la sua capacità di stare bene a tutti. È molto versatile e può essere sfoggiato da chi ha i capelli lisci, ma anche da chi ha i capelli mossi e ricci. è anche l’ideale per chi vuole cambiare look frequentemente perché si può arricchire con ciuffi, frangia dritta, frangia laterale, frangia a tendina e frange più lunghe che richiamano una scalatura. Un altro punto di forza è quello di poter essere realizzato senza una riga definita o predefinita. I capelli possono essere tagliati senza determinare subito la posizione della riga, ma in modo tale che si possa spostare come si desidera, in base ai propri desideri. L’Italian Bob è un taglio di tendenza, sfoggiato da moltissime celebrità, ma anche a portata di tutti. È facilmente gestibile e non richiede una manutenzione costante o troppo complicata, per questo è l’ideale per chi ha bisogno di sentirsi sempre al top ma senza essere costretta a spendere troppo tempo per occuparsi della propria chioma e usare piastre, ferri ecc. Un taglio comodo che dona un effetto sbarazzino, spettinato, giovanile e sempre adatto a qualsiasi situazione.

