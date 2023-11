Inverno 2024, tendenze capelli: i migliori tagli con frangia

La frangia è l’assoluta protagonista dell’Inverno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori tagli capelli con frangia per l’Inverno 2024.

Tendenze capelli Inverno 2024: la frangia protagonista

Le tendenze capelli per l‘Inverno 2024 parlano chiaro: l’assoluta protagonista è la frangia. Dritta, a tendina, trasparente, lunga, corta, ci sono davvero tantissimi tipi di frangia e i tagli di questo inverno 2024 sono pensati per tutti i tipi di capelli, anche per quelli ricci. Spesso molte di noi non hanno il coraggio di provare ad avere la frangia per paura di non saperla gestire, in realtà basta semplicemente trovare la frangia adatta per ognuna di noi, in base alla forma del viso e alla lunghezza dei capelli. La cosa migliore da fare è chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, che saprà dirvi qual è il tipo di frangia che fa al caso vostro e saprà darvi tutte le dritte per la manutenzione. La frangia più di tendenza di quest’anno è quella trasparente, ovvero una frangetta leggera e sfilata che lascia intravedere la fronte. Va bene sia per chi ha i capelli lunghi ma anche per chi ha i capelli corti. Si tratta di una frangia che incornicia il viso e non appesantisce la chioma. Sicuramente la migliore da provare per chi non ha mai avuto la frangia, soprattutto perché la manutenzione è davvero minima. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono i tagli capelli con frangia dell’Inverno 2024.

Tendenze capelli Inverno 2024: i migliori tagli frangia

Come abbiamo appena visto, la protagonista delle tendenze capelli dell’Inverno 2024 è la frangia. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i migliori tagli capelli con frangia da sfoggiare in questa stagione fredda:

Frangia lunga e riccia: ideale soprattutto per chi ha un taglio medio, è la frangia perfetta per dare un tocco un pò selvaggio alla chioma. Perfetta quella a tendina, acconciata in morbidi boccoli. Inoltre la manutenzione non è per niente difficile, la naturalezza dei ricci infatti non richiede la stessa manutenzione di chi invece porta una frangia dritta e liscia.

ideale soprattutto per chi ha un taglio medio, è la frangia perfetta per dare un tocco un pò selvaggio alla chioma. Perfetta quella a tendina, acconciata in morbidi boccoli. Inoltre la manutenzione non è per niente difficile, la naturalezza dei ricci infatti non richiede la stessa manutenzione di chi invece porta una frangia dritta e liscia. Taglio shag con frangia corta: ciò che caratterizza un taglio shag non è la lunghezza ma la scalatura. La frangia è più corta sul davanti e cresce ai lati al fine di incorniciare perfettamente il viso.

ciò che caratterizza un taglio shag non è la lunghezza ma la scalatura. La frangia è più corta sul davanti e cresce ai lati al fine di incorniciare perfettamente il viso. Frangia maxi : di tendenza per questo Inverno 2024 è la frangia maxi o XXL. Può essere lunga e geometrica, ma anche sfilata e leggera.

: di tendenza per questo Inverno 2024 è la frangia maxi o XXL. Può essere lunga e geometrica, ma anche sfilata e leggera. Frangia leggera e sfumata: per chi ha i capelli molto lunghi, ecco la frangia perfetta peer chi desidera arricchire il proprio look ma senza stravolgerlo troppo. L’ideale è poi giocare sulle sfumature, con riflessi leggeri.

per chi ha i capelli molto lunghi, ecco la frangia perfetta peer chi desidera arricchire il proprio look ma senza stravolgerlo troppo. L’ideale è poi giocare sulle sfumature, con riflessi leggeri. Caschetto arrotondato con frangetta: altro taglio di tendenza, il classico caschetto arrotondato arricchito da una frangetta in grado di incorniciare al meglio il viso. Taglio davvero super cool, ottimo per questo Inverno 2024.

E voi, quale di questi tagli volete provare?

