Capelli alla Kate Middleton: come ricreare le sue onde per Natale

Kate Middleton icona di stile anche a Natale, sfoggia delle meravigliose onde nei capelli, e detta moda, come sempre! Siete curiose di saperne di più su questo hairstyle? Se anche voi vorreste provare l’acconciatura della principessa, allora leggete l’articolo fino in fondo!

Kate Middleton è principessa di stile, anche a Natale

Kate Middleton è considerata un’icona di stile quando si tratta di capelli ondulati durante il periodo natalizio. Lei sa come scegliere la piastra giusta e la tecnica per replicare il suo look.

Durante l’evento Together At Christmas tenutosi presso la Westminster Abbey, Kate Middleton si è presentata radiosa, vestita di bianco. Il suo incarnato luminoso e un trucco occhi più intenso del solito erano enfatizzati da onde extra luminose, l’acconciatura ideale per un look pre-natalizio ispirato alla regalità per le prossime festività.

Lucenti, ampie, ben modellate fino alle punte e decisamente più moderne, la Duchessa di Cambridge ha realizzato delle nuove onde effetto farfalla: la sua firma hair da qualche apparizione pubblica a questa parte.

Per aggiungere un ulteriore tocco di novità, c’è poi la frangia ciuffo tagliata da Kate Middleton qualche settimana fa, un accessorio hair ideale per enfatizzare ancora di più i suoi lineamenti.

Cartolina natalizia di famiglia

Per la classica fotografia della cartolina di Natale, la principessa ha scelto uno stile che la vede ritratta insieme al resto della sua famiglia, con delle onde, morbide, larghe e ben definite, che scivolano sulla sua camicia bianca.

Da quando il suo Chelsea Blow Dry è diventato famoso, la regina ha cambiato il suo stile di piega e il ricciolo è diventato una sua firma. Attualmente, la regina sembra aver optato per un look più contemporaneo, fresco e coraggioso, lontano dal romanticismo del ricciolo, e più vicino a una finitura moderna, ma allo stesso tempo sofisticata.

Il tutto, grazie alla piastra GHD Platinum Plus Styler in Verde Giada ora disponibile anche in Italia.

Non possiamo affermare con certezza, ma sembra che la sua acconciatura sia stata creata con l’ausilio di questa fantastica piastra multiuso.

La tecnica rende le ondulazioni più naturali e meno impostate.

Come realizzare le onde natalizie di Kate Middleton

Secondo Igor Rago, Direttore artistico Ghd Italia, per ottenere questo risultato è necessario inserire la ciocca dalla radice nella styler in posizione verticale e con la punta rivolta verso il basso, ruotare di 180° e scorrere su tutta la lunghezza. Per farlo, è importante tenere il pollice in linea con la piastra e compiere una rotazione di 180 gradi con il polso, mantenendo la ciocca con l’altra mano ed esercitando una pressione costante. Una volta passata la piastra fino alla punta, arrotolate i capelli intorno a due dita per consolidare la forma e prendeteli nel palmo per fare un leggero crimple, ovvero aprite e chiudete la mano.

Gli ultimi avvistamenti della principessa hanno confermato l’utilizzo di questa tecnica. I suoi riccioli castani, ravvivati da luminosi riflessi chiari, hanno un aspetto naturale e morbide onde. Uno stile decisamente chic, sfoggiato durante la performance del Variety Performance 2023 di qualche giorno fa.

E voi, proverete le bellissime onde morbide di Kate, sfoggiandole durante le feste natalizie?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni, la borsa Hermès sfoggiata a St. Moritz è extra lusso: il prezzo

Regali di Natale economici: ecco dove li compra Kate Middleton