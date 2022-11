Can Yaman e Francesca Chillemi non si seguono più: spunta il retroscena e il giallo si infittisce.

Cosa sta succedendo tra Can Yaman e Francesca Chillemi? I fan più attenti si sono resi conto che i due attori non si seguono più sui social. Di mezzo potrebbe esserci l’indiscrezione lanciata qualche settimana fa dal settimanale Chi?

Can Yaman e Francesca Chillemi non si seguono più

Protagonisti della fiction Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi si sono sempre mostrati parecchio affiatati. Nelle ultime ore, però, è successo un fattaccio che sta facendo discutere i fan. L’attore turco e l’interprete nostrana hanno smesso di seguirsi su Instagram. Cosa è successo di tanto grave da farli arrivare ad unfollowarsi a vicenda?

Il retroscena su Can e Francesca

Al momento, non è dato sapere il motivo per cui Can e Francesca hanno smesso di seguirsi sui social.

Qualche settimana fa, il settimanale Chi li ha pizzicati mentre uscivano dallo stesso portone e ha ipotizzato un flirt in corso. Nulla di male, se non fosse che la Chillemi è da tempo impegnata con Stefano Rosso, da cui ha avuto anche una figlia.

Can e Francesca: il giallo si infittisce

Considerando che non sappiamo il motivo per cui Yaman e la Chillemi non si seguono più, possiamo soltanto fare delle ipotesi.

Can e Francesca potrebbero aver litigato, ma allo stesso tempo potrebbero essere rimasti ‘vittime’ dell’ultimo scherzetto di Instagram. Molti utenti, infatti, hanno perso seguaci a causa di un aggiornamento dell’algoritmo. Ammesso che l’unfollow sia legato a quest’ultima ipotesi, non vi sembra strano che non abbiano immediatamente rimesso il segui? D’altronde, alla fine di Viola come il mare manca una sola puntata.