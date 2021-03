Profumi: come sceglierli e dove acquistarli

La scelta del profumo è una questione tanto delicata quanto piacevole, che può trasformarsi in un momento divertente tutto da dedicarsi. Ma come orientarsi nella selezione e dove acquistare il profumo perfetto?

Per prima cosa è bene individuare le fragranze più indicate al proprio gusto e al proprio stile.

Un buon profumo innanzi tutto sta bene sulla propria pelle, si adatta al ph individuale e riesce a restituire in un’essenza vibrante e gentile tutta una serie di corrispondenze e significati che traducono qualcosa di molto personale e intimo, riuscendo a trasmettere molto di sé anche agli altri. Insomma, il profumo è un modo di comunicare qualcosa che ci appartiene. Quanto all’acquisto, l’ideale è optare per negozi anche online, in cui si possa trovare il meglio dei prodotti disponibili sul mercato e si possa contare sempre sul miglior rapporto tra qualità e convenienza.

I diversi tipi di profumo

Tra i profumi più noti e diffusi c’è sicuramente l’eau de cologne, un tipo di fragranza fresca e leggera che, per la sua discrezione distintiva, una volta vaporizzata sulla pelle, risulta consigliata anche nella stagione più calda.

L’eau de cologne non è troppo invadente e può essere scelta in differenti note olfattive: fresca, agrumata, floreale, speziata. Ciascuno può orientarsi sulla tipologia di fragranza che più ama e trovare l’accordo perfetto sulla propria pelle. L’eau de toilette, rispetto al primo, ha una capacità di permanenza e una resistenza maggiore e se scelto nel modo giusto si fonde con la pelle in modo perfetto, regalando un’avvolgente scia di piacere. L’eau de parfum è in assoluto il profumo più deciso e intense e per questa sua caratteristica è perfetto se si ama essere avvolti il più a lungo possibile dalla propria fragranza preferita.

Consigli sulla scelta

La prima cosa da prendere in considerazione quando si sceglie un profumo è sicuramente il proprio carattere e il proprio gusto personale. Il profumo infatti è giusto solo quando ci racconta e sa esprimere la propria personalità.

Detto questo, si parte dall’accordo olfattivo che più ci piace e ci emoziona. In base a come sono miscelate e composte, le note distintive di ciascuna fragranza possono risultare sensuali, avvolgenti, decise o delicate e avere un effetto energizzante o vellutato, corposo o impercettibile. Le famiglie olfattive esistenti sono numerose: da quelle a carattere floreale, basate su essenze di rosa, gelsomino, viola e mughetto a quelle cipriate in cui lavanda, muschio di quercia e bergamotto donano un effetto avvolgente, ancora dalle agrumate, fresche e solari alle legnose, che hanno un tono raffinato di spezie e cortecce, da quelle ambrate e orientaleggianti, dolci e persistenti, a quelle muschiate con tipiche note secche e amare.

Dove acquistare

Oggi più che mai è possibile scegliere anche sul web la propria profumeria di fiducia. Il negozio di profumi online riesce a regalare anche virtualmente un’esperienza sensoriale soddisfacente e apprezzabile, proponendo una selezione perfetta dei migliori prodotti sul mercato e offrendo a ciascuno la possibilità di scegliere le fragranze più amate. Il nostro consiglio è la profumeria Thaler: uno shop online di profumi con tutte le novità del momento e le profumazioni più esclusive e ricercate a portata di click spesso con offerte esclusive e irrinunciabili. Insomma, provare per credere!