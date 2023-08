L’attrice che interpreta Steffy Forrester in Beautiful ha scelto un nuovo look per i suoi capelli.

L’attrice che interpreta Steffy Forrester in Beautiful ha scelto un nuovo look per i suoi capelli. Il colore scelto per la chioma ha reso l’attrice Jacqueline MacInnes Wood davvero irriconoscibile.

Cambio look per l’attrice di Beautiful Steffy Forrester: è irriconoscibile con il nuovo colore di capelli

Steffy Forrest è sicuramente uno dei personaggi più amati ma anche più discussi della celebre soap opera americana Beautiful. L’attrice che interpreta questo particolare ruolo è Jacqueline MacInnes Wood, è nata nel 1987 a Windsor, in Canada. La giovane attrice ha debuttato sul piccolo schermo nel 2006, quando è entrata a far parte del cast della serie tv Runaway, ma il grande successo e la ribalta sono arrivati proprio quando è riuscita ad entrare a far parte del cast dell’amatissima e longeva soap opera, Beautiful. Durante la sua permanenza sul set di Beautiful ha prestato il suo volto a Steffy Forrester, la figlia di Ridge e Taylor. Nel corso del tempo il pubblico si è sempre più affezionato a questo personaggio, particolarmente controverso e di conseguenza sempre molto chiacchierato. L’attrice interpreta questo ruolo alla perfezione e nel corso degli anni ha mostrato il suo grande talento ai telespettatori, che si sono molto legati alla sua figura. Anche per questo, l’attrice canadese è molto seguita sui suoi profili social e, proprio di recente, ha condiviso uno scatto decisamente molto particolare, che ha mostrato un cambio di look davvero inaspettato. La foto ha fatto immediatamente il giro del web, in quanto l’attrice ha mostrato un colore di capelli che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Beautiful, Steffy Forrester: l’attrice mostra il nuovo colore di capelli

L’attrice canadese ha abituato il pubblico al suo look con i capelli castani, molto naturale, ma improvvisamente ha sfoggiato sui social un nuovo colore, che ha lasciato tutti senza parole. Jacqueline è apparsa sul suo profilo Instagram con i capelli di un biondo platino freddo, cambiando anche taglio, optando per uno più scalato e deciso. Molto probabilmente è stata una mossa fatta per esigenze professionali. Non tutti sanno che oltre ad essere una brava attrice è anche una cantante che si cimenta alla perfezione in molte esibizioni live. Jaqueline MacInnes Wood ha un grande talento ed è una donna molto solare. Nei suoi video su Instagram mostra spesso che non ama prendersi troppo sul serio, ma preferisce scherzare e ridere in ogni occasione. Quando i fan hanno notato questo suo drastico cambiamento le hanno subito fatto i complimenti. Il biondo sembra donarle moltissimo, anche se in realtà è una donna così bella che probabilmente starebbe bene con qualsiasi colore di capelli. In passato si è discusso molto del suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. Secondo diverse voci l’attrice avrebbe effettuato piccoli interventi, ma si tratta di rumors che non ha mai confermato.