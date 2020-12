Ecco come realizzare a casa le calze della Befana fai da te usando materiale semplice da reperire e con pochi, semplici passaggi.

Calze della Befana fai da te

Le vacanze di Natale e il periodo natalizio sono il periodo perfetto per dedicarsi ad hobby e attività che durante l’anno sono stati lasciati da parte.

Se la corsa ai regali è terminata, le fredde giornate invernali trascorse davanti a un fuoco acceso e con un bel film in sottofondo si prestano particolarmente per piccoli lavoretti manuali. Se si ha poi la fortuna di avere anche bambini in casa, il tutto sarà sicuramente più divertente e magico.

Tra i piccoli lavori a tema natalizio che si possono realizzare ci sono sicuramente le calze per l’arrivo della Befana.

Advertisements

L’epifania cade il 6 gennaio e c’è quindi tutto il tempo per organizzarsi e realizzare delle calze fai da te da riempire poi con leccornie, cioccolato e dolcetti.

Sono molteplici i modi in cui si possono realizzare a casa le calze della Befana. Non serve essere particolarmente abili nel cucito, ma sicuramente una buona dose d’inventiva e fantasia può aiutare.

Ecco quindi qualche idea di calze create con diversi materiali, da quelle più semplici in feltro a quelle un po’ più complesse in tessuto riciclato.

E ora, via, al lavoro!

Calza in Juta

La calza di Juta è un grande classico della tradizione. Per realizzarla a casa si può scegliere di acquistare una calza base già formata oppure unire insieme dei pezzi di Juta con dello spago o incollandoli con la colla. Il colore di base sarà dunque il marrone, a cui si possono aggiungere delle decorazioni e personalizzazioni a tema festivo. La juta è un materiale molto resistente e la calza può essere riutilizzata per moltissimi anni.

Calza all’uncinetto

Chi ama dare sfogo alla propria creatività e ha dimestichezza con l’uso dell’uncinetto, può optare per delle calze della Befana realizzate proprio con questo strumento.

Anche in questo caso la fantasia è ciò che conta. I filati in commercio hanno moltissime fantasie e si possono realizzare innumerevoli abbinamenti. In rete ci sono molti schemi per realizzare le calze all’uncinetto, di varie forme e dimensioni. Per stare nella tradizione i colori base sono 3: bianco, rosso e verde. Chi ama invece sperimentare può scegliere delle tonalità diverse.

Calza con tessuto riciclato

Realizzare una calza della Befana con il tessuto riciclato non è semplicissimo, ma dà grande soddisfazione. Tra le stoffe migliori c’è il jeans. Per realizzare due calze serviranno un paio di pantaloni, ago e file e le decorazioni che si preferiscono. Basterà disegnare la sagoma di una calza su una gamba, ritagliare e cucire insieme le parti. Una volta arrivati a questo punto non resta che applicare decorazioni, bottoni e nastrini. Ed ecco che la calza della befana super green ed ecologica è pronta per essere appesa e riempita.

Calza in feltro

Altro grande classico della tradizione festiva è la calza in feltro. Nei negozi si possono acquistare le calze già cucite a cui applicare delle decorazioni sempre il feltro. Questo tipo di calza è la più semplice da realizzare con i bambini, in quanto il feltro può essere applicato anche con colla e non soltanto con cuciture.