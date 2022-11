Natale è sempre più vicino e per aspettarlo nel modo migliore, molte donne scelgono di regalarsi un calendario dell’avvento beauty, per prendersi sempre cura di se stesse, del proprio corpo e della propria pelle.

Calendari dell’avvento beauty: l’attesa del Natale

Il conto alla rovescia per l’arrivo del Natale sta ufficialmente per iniziare. Le feste sono sempre più vicine e per aspettarle nel modo migliore molte donne scelgono di regalarsi un calendario dell’avvento beauty. Un modo per coccolarsi e prendersi cura di se stesse e della propria bellezza nell’attesa del Natale. Esistono diversi calendari dell’avvento beauty, cofanetti pieni di sorprese e di prodotti skincare e make up particolarmente amati. Si tratta di un modo speciale per contare i giorni che separano dal Natale, un’alternativa al classico calendario dell’avvento con i cioccolatini che tutti amavamo quando eravamo piccoli.

Inoltre, è un modo speciale per godersi i propri cosmetici preferiti, anche in versione mini, oppure scoprire un brand ancora sconosciuto, che potreste apprezzare. I calendari dell’avvento beauty di quest’anno riusciranno sicuramente ad accontentare tutti, dagli amanti del trucco agli appassionati della cura della pelle e dei capelli. 24 caselline in cui scoprire trucchi, profumi, sieri e creme idratanti, che vanno a sostituire i più classici cioccolatini. Dai prodotti classici e iconici alle novità assolute, per dedicarsi alla propria bellezza e alla cura di se stessa, a seconda del prezzo che si vuole spendere.

Esistono dei calendari dell’avvento beauty più economici, che consentono di togliersi qualche sfizio e scoprire nuovi prodotti. All’interno si può trovare una grande selezione di prodotti per il trucco o per la pelle, con tantissime sorprese tutte da scoprire. Per esempio, Essence ha annunciato il suo Happy Holidays Advent Calendar, senza svelare cosa ha deciso di inserire al suo interno, così da stupire tutti. Yves Rocher ha deciso di prendersi cura di tutto il corpo, inserendo creme per il corpo, bagnodoccia e anche cosmetici, per accompagnare al meglio i suoi clienti nell’attesa del Natale. Esiste anche il calendario di Waterdrop, che si prende cura del corpo, ma dall’interno, con tanti microdrink davvero unici nel loro genere.

Calendari dell’avvento beauty: skincare, make up e profumi

Molto amati anche i calendari dell’avvento beauty di lusso, con alcuni prodotti dei brand più famosi e più amati. Spesso vengono prodotti in edizione limitata e sono sicuramente un regalo davvero unico, che colpisce. Tra questi il calendario dell’avvento di Dior, ad opera dell’artista Pietro Ruffo. L’ispirazione arriva dalle stelle e dalle costellazioni, che guidano anche il Natale secondo Dyptique e Guerlain. Un gusto per il lusso davvero evidente sia nella realizzazione dei calendari, sia nella selezione di prodotti da offrire ai clienti. Delle limited edition riservate ai calendari dell’avvento beauty con tutti i must have dei vari marchi, che hanno contribuito al loro successo.

Stessa cosa anche per quanto riguarda il make up, con prodotti inseriti nei calendari dell’avvento per dare un tocco di colore e personalizzare il trucco durante le feste. Il calendario dell’avvento beauty di Kiko contiene tutto il necessario per un look completo, proprio come quello realizzato da Benefit. Esistono anche dei calendari interamente dedicati alla nail art, come quello firmato Passione Unghie, con prodotti in versione full size proprio dedicati alla manicure.