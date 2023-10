Sei alla ricerca di un valido prodotto per curare la tua chioma? Questo articolo fa per te! Scopriamo insieme la top 5 dei migliori integratori per contrastare la caduta dei capelli.

I migliori integratori per la caduta dei capelli

In questo periodo state perdendo molti capelli? Non allarmatevi, è assolutamente normale! Nell’arco di tempo che va da settembre a novembre, infatti, accade quella che viene definita caduta stagionale dei capelli. Un fenomeno molto comune che coinvolge tutti, sia uomini che donne. Ma di cosa si tratta? Semplicemente di un evento fisiologico. I capelli hanno un loro ciclo di ricrescita e il cambio climatico dell’autunno non fa altro che accelerare questo processo. Eliminare questa condizione definitivamente è impossibile, considerando che si tratta di un fenomeno assolutamente naturale, ma possiamo adottare alcuni piccoli accorgimenti per contrastare la caduta dei capelli. Uno tra questi è proprio utilizzare degli ottimi integratori realizzati appositamente per curare la nostra chioma. Ne avete mai sentito parlare? Sono dei prodotti composti da ingredienti principalmente di origine naturale ed agiscono immettendo nell’organismo nutrienti essenziali per ristabilire una crescita forte dei capelli. Non solo. Rendono la chioma più luminosa, folta e morbida.

La top 5 dei migliori integratori per combattere la caduta dei capelli

Ma ora veniamo al dunque e scopriamo la top 5 dei migliori integratori per combattere la caduta dei capelli.

Pantogar Strong di Merz

Iniziamo da uno degli integratori per capelli più venduti al modello, il Pantagar Strong di Merz. Un prodotto realizzato appositamente per fermare la caduta dei capelli grazie al suo ingrediente principale, ovvero la cheratina. La formula contiene inoltre numerose vitamine tra cui tiamina, calcio pantotenato, biotina per migliorare la struttura del capello. Immancabili poi minerali come silenio, zinco e biossido di silicio per fortificare i capelli e renderli più brillanti.

Migliorin 180 gellule

Migliorin 180 gellule invece è un integratore generico per capelli ideale durante il cambio di stagione e nei periodi di stress. Non a caso, è conosciuto come uno dei prodotti più validi da utilizzare per contrastare la caduta nei capelli nei periodi di transizione. La sua formula è realizzata con cheratina, complesso di miglio, cistina e acido pantotenico.

Bioscalin

Bioscalin è senza alcun dubbio l’integratore più conosciuto e richiesto sul mercato. Grazie alla sua nuova formula chiamata physiogenina, è in grado di combattere in modo efficace la caduta dei capelli. Il prodotto si basa principalmente su tre ingredienti: spermidina, biotina e galeopsis.

Biotina Nutrimena Biotina Nutrimena è un integratore specificamente studiato per stimolare la crescita dei capelli grazie alla forte componente di vitamina B7 presente al suo interno. Non solo. Il ricco concentrato vitaminico aiuta anche a donare equilibro e salute alla nostra chioma.

Phyto Phanere

Parlando di formule ricche di nutrienti, non possiamo non menzionare l’integratore Phyto Phanere. Ottimo sia sui capelli che sulle unghie, è composto da zinco chelato, olio di pesce, olio di germe di riso, olio di germe di grano, pantotenato di calcio, biotina e vitamina B, C, E. Grazie alla sua formula, è ideale per nutrire la chioma e prevenire la caduta dei capelli.

