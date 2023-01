Bye bye biondo: Wanda Nara cambia look

La fine della relazione con Mauro Icardi le ha fatto voltare pagina anche in fatto di stile: Wanda Nara, da sempre amante del biondo, ha cambiato ufficialmente look.

A sorpresa la showgirl ha mostrato sui social media il notevole cambiamento, innescando un’inevitabile reazione dei fan.

Wanda Nara: dal biondo al castano in un attimo

La showgirl argentina ha voluto condividere con i suoi follower il suo inaspettato cambio di look. Wanda Nara, infatti, ha scelto di passare dall’ormai iconico biondo che la rappresentava, a un bel castano intenso molto sensuale. Nara si mostra così in un breve video postato su Instagram dove, in tutta la sua bellezza, mostra fiera il suo nuovo colore di capelli.

Una chioma liscia tenuta legata da una coda di cavallo, mentre davanti una fresca frangia a tendina le lascia ben visibili gli occhi azzurri.

«[…] Mi color natural para un proyecto tan lindo. Cambia todo Cambia» ha scritto la showgirl sotto il video, alludendo, probabilmente, anche alla fine della sua relazione con il calciatore Mauro Icardi. Nara rimarrà castana anche dopo la fine dell’impegno lavorativo citato? Se lo sono chiesto in molti, ma per scoprire che cosa accadrà alla chioma della showgirl non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.

Una cosa però è certa: nonostante siano molti i nostalgici di quel biondo platino che da sempre l’ha contraddistinta, il nuovo hairstyle castano ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi.

Per Wanda Nara comincia dunque una nuova vita con il 2023. Da bionda a castana, un look che mette in luce tutta la sua bellezza e che sta già facendo sognare tutti i suoi fan. Per la showgirl è giunto il momento di dedicarsi solo ed esclusivamente al suo pieno benessere che, come abbiamo potuto notare, comprende anche un cambiamento di look. Wanda Nara si è stabilita a Buenos Aires per seguire tutti i suoi impegni di lavoro; con lei ci sono ovviamente anche i suoi cinque figli, che però torneranno a Instabul per la frequentazione scolastica.

I nuovi capelli castani di Wanda Nara potrebbero essere una nuova tendenza? Non ci è dato saperlo, ma sicuramente il nuovo look ha fatto breccia nei cuori di molti.

Wanda Nara e Mauro Icardi: un amore concluso

Quello tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stato un rapporto molto complicato, fatto di alti e di bassi, di trattative e di seconde volte. A quanto pare, però, l’amore pare essersi concluso ufficialmente.

Il divorzio tra i due vip ha visto la divisione dei numerosi beni appartenenti a entrambi e non sono mancate difficoltà nella gestione e nel procedimento. Tra macchine, case, società e altri beni di lusso, Icardi e Nara si sono dovuti rimboccare le maniche insieme agli avvocati per capire bene i meccanismi di spartizione equa. Insomma, una situazione complessa e non poco dolorosa, seppure necessaria.

Finito l’amore, finito il matrimonio, finita la divisione comune dei beni: la burocrazia a volte è più difficile dei sentimenti.

Per la showgirl ha inizio un nuovo anno: che cosa avrà in serbo per lei il 2023?