Burro struccante: cos’è e come applicarlo

Il momento della pulizia del viso, subito dopo il make up, è molto lungo, ma necessario. Al posto di usare vari prodotti come latte detergente o tonico, è possibile puntare su un solo elemento cosmetico come il burro struccante che dona notevoli benefici. Un prodotto che aiuta a rimuovere il trucco in eccesso. Nei paragrafi successivi, proviamo a capire di cosa si tratta e tutti i vantaggi dell’uso di questo prodotto per la bellezza della pelle.

Burro struccante

È uno dei prodotti di bellezza che pochi conoscono, ma sicuramente molto utile. Il burro struccante fa parte dei cosmetici che aiutano a rimuovere i residui di trucco rendendo la pelle più pulita e morbida.

Si rivela poi un prodotto molto apprezzato soprattutto perché molto versatile e utile dalle varie proprietà idratanti, in grado di adatarsi a ogni tipo di pelle, anche quelle maggiormente delicate e particolarmente sensibili. Ottimale come base trucco dal momento che unisce insieme tre proprietà: idratante, appunto, nutriente e detergente per la pelle.

Un prodotto che non può mancare nella propria routine di bellezza poiché si compone di elementi che non sono aggressivi e non possono fare del male all’epidermide evitando di andare incontro a una pelle secca o ruvida. Dona una pelle particolarmente morbida e setosa. Inoltre, se usato in maniera costante, fornisce un incarnato luminoso ed elastico con buonissimi risultati, anche per il benessere della pelle.

Combinato insieme ad altri oli, sempre naturali, quindi privi di elementi aggressivi per la pelle, permette di fornire alla pelle una pulizia profonda eliminando qualsiasi residuo o traccia di trucco, ma è utile anche per rimuovere il sebo in eccesso e la sporcizia che inevitabilment si accumula sul viso a seguito di alcuni fattori. Come già detto, si adatta a ogni tipo di pelle, anche quelle che sono maggiormente soggette a irritazioni.

Burro struccante: usi

L’uso del burro struccante sulla pelle del viso avviene in modo molto semplice dal momento che è indicato sia per la pelle asciutta o anche inumidita. Basta semplicemente prendere una noce di prodotto e massaggiare delicatamente finché non si scioglie per poi procedere al risciacquo e cominciare nuovamente. La pulizia profonda con questo prodotto cosmetico va ad attivare il microcircolo permettendo di avere una pelle morbida e sana sin da subito.

Se si decide di usare questo prodotto cosmetico sulla pelle è come applicare il latte detergente ottenendo così una pelle sana e delicata. L’uso costante permette di preparare poi la pelle ai tratamenti successivi che possono essere la detersione, lo scrub o la maschera, ecc. Ha tantissimi vantaggi: essendo un prodotto solido, è particolarmente indicato nei beauty da viaggio, ma anche come uso casalingo.

In commercio poi si trovano diverse formule e varianti di burro struccante che, combinato con oli essenziali, permette di ottenere maggiori risultati e benefici. Rimuoverlo è altrettanto facile dal momento che è sufficiente un dischetto di cotone o un panno in microfibra. Una alternativa ai tanti prodotti struccanti che si trovano in commercio e dall’ottima qualità senza dover perdere troppo tempo allo specchio, specie se si è di fretta.

Un prodotto pratico ed ecosostenibile nei confronti dell’ambiente stesso dal momento che non sempre bisogna usare dei batuffoli di cotone, ma basta spalmarlo sul viso con l’aiuto dei polpastrelli.

Burro struccante: dove ordinare

Per ordinarlo si consiglia di affidarsi ad Amazon dove si trovano varie offerte e promozioni. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto i migliori prodotti di burro struccante con una descrizione delle varie proprietà.

1)grace & stella balsamo struccante

Come dice la formula, è un prodotto oleoso in grado di rimuovere qualsiasi traccia di trucco: l’eyeliner, il mascara, il fard e il rossetto in modo rapido, oltre al sebo in eccesso e alle impurità. Basta prelevarne una piccola quantità per poi usarlo come olio detergente o mousse per il viso e gli occhi. Una formula unica a base di ingredienti senza parabeni o solfati.

2)Bionidis burro struccante viso e occhi

Una formula 4 in 1 dal momento che protegge, deterge, nutre e idrata la pelle rimuovendo qualsiasi traccia di sporco. combatte anche le rughe nutrendo la pelle sino in profondità. A base di componenti naturali come olio di melograno, olio di mandorle dolci, olio di nocciole del Piemonte. Indicato per ogni tipo di pelle. Si prende un po’ di prodotto, massaggiando il viso e gli occhi per poi rimuovere con panno in microfibra.

3)Diego Dalla Palma struccante viso

Il noto make up artist Diego Dalla Palma propone questo burro struccante detox che elimina le impurità e liberando le tossine in eccesso dalla pelle nella confezione di 125 ml. si usa sia sul viso che sulle mani asciutte. I risultati sono davvero ottimi dal momento che la pelle risulta più morbida, detersa e delicata. Un prodotto dalla texture cremosa e dalla buona profumazione.

