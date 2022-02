Anche il mondo del beauty e della skin care ha i propri trucchetti utili quando si cercano rimedi veloci ed efficaci da sostituire ai metodi più tradizionali.

Ecco quindi alcuni consigli su come struccarsi senza struccante: si tratta di tips utili per quando siamo fuori casa o, più semplicemente, per quando ne siamo rimaste a corto.

Come struccarsi senza usare lo struccante

Tra le opzioni che sostituiscono lo struccante ma solo ed esclusivamente in caso di estrema emergenza c’è il detergente intimo. Sottolineiamo “in caso di estrema emergenza”, perché il fatto che sia destinato all’igiene intima e quindi più delicato rispetto ai detergenti normali non significa che sia salutare per la nostra pelle del viso. Non va quindi usato spesso e certamente è altamente sconsigliato usarlo tutti i giorni!

Il ph della nostra pelle del viso infatti è diverso da quello che caratterizza le nostre zone intime, ragione per cui esistono detergenti diversi a seconda della zona da trattare.

E a proposito di zone, attenzione in modo particolare a quella degli occhi, meglio trattarli con metodi ancora più delicati come quello della camomilla che vedremo più avanti.

Le creme e il burro cacao al posto dello struccante

Anche la crema che usiamo tutti i giorni e che teniamo spesso anche in borsetta può essere un’alternativa valida ma momentanea allo struccante. Diluita con un goccio di acqua calda infatti avrà lo stesso effetto del latte detergente, tutto quello che vi servirà in più saranno dei dischetti di cotone o la loro alternativa green.

Il burro cacao ha una base oleosa che lo rende perfetto per sostituire lo struccante in caso di bisogno. Basterà passarlo sulle zone del viso con il make up da eliminare e successivamente passare, come sopra, il dischetto di cotone o la sua alternativa. Ovviamente, sia nel caso della crema sia nel caso del burro cacao servirà anche il risciacquo finale.

Le alternative naturali con la camomilla e l’olio alimentare

Se disgraziatamente siamo a corto anche delle alternative sopracitate, a venire in nostro soccorso sarà la dispensa della cucina. Uno struccante ottimo e davvero molto delicato infatti può essere la camomilla. Vi basterà immergere un po’ di cotone, in dischetto o batuffolo, nell’infuso tiepido (non caldo mi raccomando!) e tamponarlo poi con movimenti delicati sulla zona da struccare. Come abbiamo detto prima, la camomilla è perfetta soprattutto per la zona degli occhi, non a caso infatti è uno dei rimedi naturali più adatti per alleviare la congiuntivite!

Nella dispensa una cosa che non manca proprio mai è l’olio, in modo particolare quello extravergine d’oliva. Perfetto per condire i nostri alimenti è l’ideale per detergere la nostra pelle. Tutto quello che dovrete fare sarà unire un terzo di olio a due terzi di acqua, agitare bene il composto e tamponare la soluzione sul viso anche in questo caso aiutandosi con un dischetto di cotone. L’azione dell’olio d’oliva unito all’acqua infatti sarà la stessa di un normale bifasico, ma molto più naturale e delicata.