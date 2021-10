Struccare il viso è uno degli step fondamentali per una corretta skincare routine. Esistono varie tipologie di struccanti, tra queste troviamo il burro struccante, prodotto a base naturale. Vediamo meglio cos’è e come funziona.

Cos’è il burro struccante

Il burro struccante è un prodotto a base di oli e burri.

Altamente idratante grazie alla sua composizione di base, si adatta ad ogni tipo di pelle ed è adatto a tutte le età. Massaggiandolo sul viso sarà in grado di rimuovere ogni traccia di trucco e impurità. Contiene una componente di tensioattivi che rimuovono il trucco e conferiscono al prodotto effettiva capacità detergente.

Funziona per affinità, si basa quindi sul principio “il simile dissolve il simile”: sulle forze coesive che si sviluppano tra le sostanze oleose presenti sulla pelle e il prodotto detergente a base oleosa.

La formula di questo prodotto si lega quindi per affinità al trucco e le impurità, sciogliendole con delicatezza; rimuovendo l’olio detergente si va a rimuovere anche lo sporco della pelle, senza sgrassarla e senza indebolire la sua naturale barriera protettiva.

Esistono varie consistenze di burro struccante: la classica cremosa come il burro, una più oleosa o addirittura gel. Il burro struccante è un ottimo alleato per chi vuole una pelle sempre idratata e a prova di make-up.

Come si applica

Per applicare il burro struccante basta prelevare una piccola quantità di prodotto con le dita e massaggiarlo delicatamente sul viso. Il burro struccante è realizzato con una formula fondente, questa fa si che possa essere applicato sia su pelle asciutta che su pelle bagnata.

Se applicato su pelle asciutta, il burro struccante va massaggiato con i polpastrelli per alcuni minuti, finché i burri/oli che contiene si fondono e sciolgono il make-up. In questa modalità di utilizzo il massaggio oltre ad agevolare la detersione, permette anche di sfruttare i benefici del trattamento all’olio, distendere i tratti del viso e rinvigorire il microcircolo. Se applicato su pelle inumidita con acqua tiepida, il burro struccante si trasforma in un latte detergente fluido che permette una pulizia più rapida e risciacquabile con facilità.

In entrambi i casi il burro struccante può essere completamente rimosso con un dischetto di cotone o un panno in microfibra, o più semplicemente con dell’acqua tiepida.

A seguire, si può procedere la skincare routine applicando la crema più adatta alle esigenze della propria tipologia di pelle.