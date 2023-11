La nuova tendenza unghie seguita anche dalle star per questo autunno 2023 è la Bubble Bath Nails. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta.

Bubble Bath Nails, per l’autunno 2023 le star seguono questa tendenza unghie super chic

Finito Halloween, dove si è soliti decorare le proprie unghie di nero oppure con disegni dell’orrore, è ora di pensare a come decorare le proprie unghie per questo mese autunnale. Di grande tendenza è la Bubble Bath Nails, nail art scelta anche da molte star. Si tratta di una manicure elegante e discreta, sui toni del rosato e dall’effetto lattiginoso. Questa tendenza segue la linea della quiet luxury che tanto sta spopolando nell’ultimo periodo. La Bubble Bath Nails prende il nome da uno smalto del marchio OPI, per l’esattezza il Bubble Bath nail laquer, caratterizzato dal tone nude, leggermente rosato, che ha dato il via alla tendenza del Bubble Bath Nails. Questa tendenza, divenuta virale anche sui vari social network, primo fra tutti il solito TikTok, è seguita anche da diverse celebrities, prima fra tutti la cantante, attrice e imprenditrice Selena Gomez, le cui unghie lattiginose rosate sono stata definite dal proprio manicurista di fiducia, ovvero Tom Bachik, Fall Pink Milkshake Mani.

La Bubble Bath Nails è una scelta perfetta sia per il giorno che per la sera, basta pensare a Sofia Richie che, il giorno del proprio matrimonio, ha scelto una manicure color nude. Insomma puntare su questa tendenza è sicuramente una scelta vincente per questo autunno 2023!

Quali smalti acquistare per la Bubble Bath Nails

Come abbiamo appena visto, la Bubble Bath Nails è la tendenza unghie dell’autunno 2023. Se volete provarla anche voi, ecco di seguito alcuni smalti che potete acquistare e che risultano perfetti per questa nuova tendenza ormai virale:

Astra: da Douglas potete acquistare lo smalto per unghie Lasting Gel Effect di Astra MakeUp color nude. Questo smalto permette di realizzare una manicure perfetta e di lunga durata. Il maxi pennello squadrato rende più facile l’applicazione. Il costo è di 3,99 euro.

da Douglas potete acquistare lo smalto per unghie Lasting Gel Effect di Astra MakeUp color nude. Questo smalto permette di realizzare una manicure perfetta e di lunga durata. Il maxi pennello squadrato rende più facile l’applicazione. Il costo è di Chanel : qui potete invece acquistare lo smalto le Vernis nella tonalità Faussaire. Si tratta di uno smalto protettivo e a lunga tenuta e che si prende cura della bellezza delle unghie. Il costo di questo smalto è di 32 euro.

: qui potete invece acquistare lo smalto le Vernis nella tonalità Faussaire. Si tratta di uno smalto protettivo e a lunga tenuta e che si prende cura della bellezza delle unghie. Il costo di questo smalto è di Manucurist: su Pinalli potete trovare lo smalto Green color Hortencia di Manucurist. Si tratta di uno smalto che non solo rispetta le unghie ma anche l’ambiente. Il costo è di 14 euro.

su Pinalli potete trovare lo smalto Green color Hortencia di Manucurist. Si tratta di uno smalto che non solo rispetta le unghie ma anche l’ambiente. Il costo è di Dior: sempre su Pinalli potete trovare lo smalto Vernis di Dior colore nude, in grado di valorizzare al pieno le vostre mani. Questo smalto, che garantisce una lunga tenuta, potete acquistarlo al prezzo di 29 euro.

sempre su Pinalli potete trovare lo smalto Vernis di Dior colore nude, in grado di valorizzare al pieno le vostre mani. Questo smalto, che garantisce una lunga tenuta, potete acquistarlo al prezzo di Diego Dalla Palma: ancora su Pinalli potete comprare lo smalto di Diego Dalla Palma color cappuccino, dall’effetto brillante e uniforme e a lunga tenuta. Il costo di questo smalto è di 13,50 euro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenza unghie inverno 2023: i colori più gettonati

Moka Nails, la nuova tendenza unghie per l’Autunno 2023