Moka nails, la nuova tendenza unghie per l’Autunno 2023

È ufficiale, il colore di smalto per le unghie più di tendenza per questo Autunno 2023 è il marrone in tutte le sue sfumature. Un trend diventato virale su tutti i social, dove l’hashtag #MokaNails ha raggiunto milioni di visualizzazioni.

Le moka nails sono la nuova tendenza unghie per l’autunno 2023

Come abbiamo visto anche in passerella, il marrone è senza dubbio il colore dominante di questa stagione. Ha conquistato tutti in fatto di outfit, capelli, make-up ed ora anche unghie. In particolare il moka, una nuance molto intensa e raffinata. Non solo. La caratteristica principale di questo colore è la versatilità, si adatta ad ogni tipo di look ed è possibile sfoggiarla in qualsiasi occasione Inoltre può essere abbinato a colori neutri come il bianco e il nero, oppure a colori più vivaci come il rosa e l’azzurro.

Moka nails, tendenza unghie Autunno 2023: tante idee da cui prendere ispirazione

Dunque, se sei alla ricerca di una manicure semplice ma al tempo stesso elegante, la moka nails fa al caso tuo. Ecco tante idee da cui prendere ispirazione.

Unghie corte e a tinta unita

Iniziamo proprio dal trend del momento, ovvero le unghie corte e a tinta unita, come abbiamo visto anche nelle ultime sfilate della Fashion Week. Per questo tipo di manicure, la forma ideale è quella ovale o quadrata e leggermente affusolata. Perfette anche con le moka nails, per un risultato davvero raffinato.

Moka nails con french

Possiamo impreziosire le nostre moka nails anche con un delicato e grazioso french a contrasto. Ideali sono i colori caffè latte o cappuccino, in grado di esaltare ancora di più la tonalità di base.

Manicure con dettagli colorati

Per chi ama osare invece, è possibile realizzare le moka nails anche con dei dettagli più audaci: onde, forme astratte, cuoricini. Il tutto utilizzando sempre delle sfumature del marrone.

Moka nails mismatched

Meravigliosa anche la manicure mismatched. Si tratta di una tecnica che permette di realizzare una nail art degradè con alla base un unico colore. Si parte da una nuance più scura fino ad arrivare ad una nuance più chiara. Per l’Autunno 2023 non potete non ricrearla con il marrone.

Manicure marrone con strass, pailettes e brillantini Se amate le unghie a tinta unita ma volete donare un tocco di vivacità alla vostra manicure, potete optare per degli strass, delle pailettes o dei brillantini. Una decorazione semplice ma al tempo stesso glamour.

