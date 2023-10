Scopriamo insieme i colori unghie tra le tendenze dell’inverno 2023. I colori più gettonati sono diversi renderanno l’autunno-inverno ancora più alla moda. Si parla di colori molto accesi, ma anche di colori più neutri e sobri.

Tendenze inverno 2023: quali sono i colori più gettonati per le nostre unghie?

Le unghie tra le tendenze autunno-inverno 2023/24 puntano sulla seduzione e hanno colori molti intensi, di varie tonalità. Ogni cambio di stagione c’è la voglia e la curiosità di sfoggiare nuovi colori di smalti. La caratteristica principale è che nonostante vengano sfoggiati durante la stagione fredda, sono colori molto caldi.

Ma quali sono i colori in tendenza per questo inverno 2023 in arrivo? Scopriamolo insieme.

Blu scuro : un colore molto intenso e avvolgente, elegante e perfetto per gli outfit dell’autunno. In accordo con le tendenze dei colori moda, lo smalto blu nella sua tonalità più intensa è perfetto per tutto l’anno, per un look davvero magnetico;

: un colore molto intenso e avvolgente, elegante e perfetto per gli outfit dell’autunno. In accordo con le tendenze dei colori moda, lo smalto blu nella sua tonalità più intensa è perfetto per tutto l’anno, per un look davvero magnetico; Magenta : un colore simbolo del 2023, una bellissima alternativa al color viola o il classico rosso. Un colore davvero unico, che mette in primo piano le mani, esaltando il suo effetto se viene abbinato ad un look magenta;

: un colore simbolo del 2023, una bellissima alternativa al color viola o il classico rosso. Un colore davvero unico, che mette in primo piano le mani, esaltando il suo effetto se viene abbinato ad un look magenta; Terra bruciata : una tonalità a metà tra marrone e arancione. Un colore davvero molto particolare e sicuramente molto chic, perfetto per l’autunno;

: una tonalità a metà tra marrone e arancione. Un colore davvero molto particolare e sicuramente molto chic, perfetto per l’autunno; Shiny Brown : un colore in perfetto stile cioccolato, con un finish gloss che lo fa brillare e dona un tocco in più al look;

: un colore in perfetto stile cioccolato, con un finish gloss che lo fa brillare e dona un tocco in più al look; Anthracite black : il nero della famosa pietra, con le sfumature grigie, si presta perfettamente ad essere abbinato agli outfit più disparati, creando contrasti molto eleganti;

: il nero della famosa pietra, con le sfumature grigie, si presta perfettamente ad essere abbinato agli outfit più disparati, creando contrasti molto eleganti; Nero : lo smalto nero torna di moda quest’anno, con un finish gloss assolutamente da non perdere, per un look dark ma anche molto elegante;

: lo smalto nero torna di moda quest’anno, con un finish gloss assolutamente da non perdere, per un look dark ma anche molto elegante; Rosso : lo smalto rosso è un simbolo di femminilità senza tempo, in ogni sua declinazione. Le sfumature più intense e corpose sono quelle sicuramente più alla moda;

: lo smalto rosso è un simbolo di femminilità senza tempo, in ogni sua declinazione. Le sfumature più intense e corpose sono quelle sicuramente più alla moda; Tonalità nude : le manicure nude sono le più versatili, perfette per ogni look. Tonalità che portano grande eleganza e che rendono le mani parte integrante del proprio look, perfette in ogni situazione. Le tonalità nude possono essere diverse, da toni tendenti al rosa o anche all’oro;

: le manicure nude sono le più versatili, perfette per ogni look. Tonalità che portano grande eleganza e che rendono le mani parte integrante del proprio look, perfette in ogni situazione. Le tonalità nude possono essere diverse, da toni tendenti al rosa o anche all’oro; Unghie gioiello : unghie impreziosite da dettagli brillanti. A seconda dello stile che si sceglie si può optare per una versione più estrosa o una più raffinata;

: unghie impreziosite da dettagli brillanti. A seconda dello stile che si sceglie si può optare per una versione più estrosa o una più raffinata; Unghie accessoriate: unghie con applicazione di inserti metallici e charms che possono essere davvero raffinate e originali.

Sono tanti i colori che possono essere sfoggiati durante questa stagione fredda per riuscire ad essere sempre alla moda. Quest’anno è molto sfruttata anche la possibilità di applicare sulle unghie dei gioielli e dei dettagli in più che possono renderle ancora più brillanti e ancora più preziose.

