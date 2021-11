Bruno Fabbri è un medico sportivo molto noto in Italia. Divide la sua vita tra la passione per la musica e quella per lo sport basando su esse anche la sua carriera lavorativa.

Chi è Bruno Fabbri

Bruno Fabbri è uno dei medici sportivi più accreditati d’Italia.

Nato a Mondavio, in provincia di Pesaro il 17 settembre 1958 è da sempre appassionato di musica e sport. Dopo il diploma al liceo classico Nolfi di Fano, frequenta il Conservatorio Musicale Gioachino Rossini di Pesaro che abbandonerà successivamente. Terminerà gli studi musicali conseguendo il diploma presso il Conservatorio Pollini di Padova nel 2020.

Nel 1977 si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna dove si laurea nel 1983.

Dopo il servizio militare presso l’Accademia di Modena nel 1985, nel 1988 si specializza in Medicina dello Sport presso l’Università di Bologna. Sempre in campo medico, dopo aver partecipato al corso di perfezionamento in Laserterapia medica presso l’AIRAS di Padova nel 1989 ed essere diventato Direttore del Centro di Medicina dello Sport di Padova nel 1994, partecipa al programma di riabilitazione termale dei cosmonauti russi della stazione Mir alle terme.

Prende parte al Master Internazionale in cardiologia applicato allo sport istituito dalla scuola dello sport del CONI nel 1995, e successivamente al Master Internazionale in Scienza della Alimentazione applicata allo sport istituito dalla scuola dello sport presso la Seconda Università di Napoli per l’anno accademico 1995-1996 e al corso di nutrizione Umana presso l’ISEF di Napoli. Dopo un ulteriore corso di perfezionamento in Ossigeno-Ozono terapia presso l’AIRAS di Padova nel 1997 e l’inizio della collaborazione con la rivista ITP International Tourist Press, si specializza in Idrologia Medica presso la Seconda Università di Napoli, 1999.

Carriera

Divide la sua vita lavorativa inseguendo entrambe le sue passioni. Lavora dapprima come insegnante di educazione musicale, professione che abbandonerà successivamente per dedicarsi all’attività di medico dello sport e di medico termalista. Ha ricoperto l’incarico di docente presso l’Istituto Alberghiero di Abano Terme nel corso di Addetto ai servizi termali dal 1998 e docente a contratto presso la Seconda Università di Napoli.

Bruno Fabbri è stato inoltre presidente del consiglio comunale di Abano Terme dal 1997 al 2001, poi assessore ai servizi Sociali. Ha avuto esperienza anche come giornalista e come scrittore. Il suo libro dal titolo: “Il sesso come sport. Guida pratica all’allenamento per i match più importanti della nostra vita ” è stato pubblicato nel 2000. Dal febbraio dello stesso anno è iscritto all’albo dei giornalisti del Veneto.

Nel 2022 parteciperà a Pechino Express in onda sul canale Sky Uno. L’itinerario toccherà questi Paesi: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. All’interno del programma farà coppia con il marciatore oro olimpico Alex Schwazer, e saranno gli “Atletici”.