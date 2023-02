Lanciato da Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023, il Box bob è il taglio di capelli in maggiore tendenza, soprattutto per la prossima stagione invernale. Lo stile del Box bob riesce a regalare volume anche ai capelli più fini, che subito diventano più corposi e forti.

Un taglio fresco che dona luminosità al volto: il Box bob sta conquistando tutte, ricce e lisce, nessuna esclusa.

Il Box bob è la vera tendenza del 2023: le caratteristiche del taglio di capelli

Può essere definito un caschetto a tutti gli effetti, ma il risultato è più sbarazzino e fresco del pensiero che spesso si associa a tale taglio di capelli. Il Box bob, infatti, entra ufficialmente nelle tendenze del 2023, in particolare per la stagione primaverile che non vede l’ora di sbocciare.

Per quanto possa ricordare il classico caschetto, però, il Box bob si differenzia da quest’ultimo nel tipo di taglio e di volume che riesce a donare ai capelli, anche quelli più fini. Come ottenere un Box bob, quindi? Il segreto del taglio di capelli in tendenza sta proprio nello sfoltire in modo leggero ma studiato alcune ciocche. In questo modo il movimento dei capelli sarà totale, così come la leggerezza delle stesse che aiuterà i capelli a non incresparsi e non creare quel fastidioso effetto gonfio.

A seconda della tipologia di capello saranno necessarie diverse modifiche per ottenere un buon risultato: un capello liscio richiederà certi accorgimenti, mentre un capello riccio dovrà fare attenzione ad altri aspetti e così via. In particolare, in caso di capelli molto folti si andrà a regolare la dimensione della “testa” e del taglio, mentre su capelli molto lisci e/o mossi si giocherà piuttosto su lunghi livelli di volumi e “sfoltiture”. Nel caso di capelli ricci, infine, il gioco ricade su sfilature tondeggianti tutte intorno al viso: una cornice armonica e per niente pesante.

In ogni caso, il Box bob riesce a mettere in risalto gli zigomi del viso, la linea della mascella e del mento: la definizione sarà totale e il viso sarà illuminato alla perfezione.

Non abbiate paura di osare: il box bob si adatta molto bene a ogni tipologia di viso, ma cercate sempre di affidarvi a professionisti del settore.

Come mantenere la piega del Box bob e come dare volume al taglio

In realtà mantenere la piega del Box bob non è così impegnativo. Una volta effettuato il taglio in salone, infatti, vi basterà dedicare un po’ di attenzione all’asciugatura e allo styling utilizzando i giusti prodotti. Se avete i capelli particolarmente lisci, ad esempio, cercate un prodotto che possa donare un minimo di movimento alle vostre lunghezze: praticate il tipico scrunch con le mani e asciugate con diffusore o all’aria aperta, in base alle temperature esterne.

Cercate di modellare bene la chioma del box bob e asciugatela pazientemente: non strofinate mai i capelli ma al contrario applicate i prodotti di styling con cura e modellando, ciocca per ciocca, i vostri capelli.

Sarà molto semplice e il risultato non vi deluderà.