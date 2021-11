Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, ha rotto il silenzio dopo che Alex Belli ha pronunciato una battuta infelice sul conto di suo figlio.

Manuel Bortuzzo: il padre contro Alex Belli

Nelle ultime ore in rete si è scagliato un putiferio contro Alex Belli che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha pronunciato una frase a dir poco di cattivo gusto nei confronti di Manuel Bortuzzo, il nuotatore diventato disabile a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi contro di lui nel 2019.

“Quando diciamo ‘eliminare’, a uno a uno cadono”, ha dichiarato Belli, mentre Soleil Sorge gli ha risposto: “Con lui per ultimo”. A seguire Belli ha dichiarato “No, ultimo rimane Manu perché non può cadere“.

Manuel Bortuzzo: lo sfogo del padre

Mentre sui social l’affermazione di Alex Belli ha scatenato un putiferio, Franco Bortuzzo, padre del nuotatore ha pubblicamente replicato affermando: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia“.

Sui social in tanti hanno espresso la loro solidarietà nei confronti del nuotatore e hanno chiesto che il programma prenda al più presto dei provvedimenti contro Alex Belli.

Manuel Bortuzzo: il migliore amico

In queste ore anche il miglior amico di Manuel Bortuzzo ha preso le difese del nuotatore via social, dove ha tuonato: “Caro mio grande attore Alex Belli, devo dire che sei partito bene con la strategia di diventare molto legato a a Manuel, i tre moschettieri, ecc.

ecc. Ma come vedi non sei neanche un granché come attore e i teatrini stanno finendo (…) Da migliore amico di Manuel ti dico che non mi sono mai permesso di fargli battute del genere davanti, figuriamoci alle spalle, perché l’amicizia è tutt’altra cosa da quella che racconti tu”, ha scritto il ragazzo via social.