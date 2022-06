Borsette estive da donna: i trend del momento

Sono tanti gli accessori che impreziosiscono e arricchiscono l’outfit a cui le donne non riescono a rinunciare. Tra questi, vi sono sicuramente le borsette estive che, per il periodo, si caratterizzano di nuovi dettagli da indossare e sfoggiare sia il giorno che la notte in spiaggia oppure in città.

Vediamo quale scegliere e cosa propongono le tendenze.

Borsette estive da donna

Sono un accessorio imprescindibile dell’outfit della donna, qualcosa a cui è possibile rinunciare. Che sia di giorno o di sera, la borsetta estiva è un elemento che accompagna l’abbigliamento rendendolo unico nel suo genere e impreziosendolo. Ogni donna ha le sue preferenze per quanto riguarda questo accessorio.

Sono molto piccole dalle forme classiche La scelta di quale borsetta comprare dipende molto dai gusti e dalle esigenze di ogni donna.

Una borsetta è l’ideale proprio perché si può usare nella vita di tutti i giorni senza impedimenti o problemi. Un piccolo accessorio che permette di sfoggiarla in varie occasioni.

Le borsette estive sono un accessorio casual che devono raccontare qualcosa e non bisogna che siano troppo vistose. Per la stagione estiva si punta sul sole, il mare con colori e tonalità che richiamano il periodo estivo. Sono da sempre accessori di stile e in estate sono l’ideale da sfoggiae, magari con un abito particolare.

Un accessorio che si arricchisce di tantissimi dettagli e stili da indossare anche in abbinamento con l’outfit per brillare sia di giorno che di sera ovunque si vada e in qualsiasi luogo. Le borsette estive sono un elemento di classe, stile e di grande eleganza per ogni donna.

Borsette estive da donna: modelli

Per la stagione calda diventa davvero difficile scegliere il modello di borsette estive, maggiormente adatto considerando che sono tantissime le novità e le tendenze per quanto riguarda questo accessorio molto importante per la donna. per l’occasione si vestono di forme classiche in grado di personalizzare ogni look.

I modelli maggiormente in voga mettono da parte le tonalità scure come il nero e il marrone per lasciare spazio a colori che meglio si addicono alla stagione estiva. Sulle passerelle, ma anche nelle vetrine è possibile trovarle nei colori pastello o tonalità vivaci che rispecchiano il periodo.

Sono modelli molto micro che permettono di contenere un rossetto o poco altro o piccoli borselli da appendere a manici e tracolle in modo da poter custodire oggetti di dimensioni ridotte o qualche moneta. Le tendenze le propongono anche in forme geometriche varie: rotondeggianti oppure squadrate.

Tra i modelli in voga di borsette estive, vi sono quelli con i manici in bambù realizzati con materiali semplici, ma di qualità e durevoli nel tempo. Si trovano anche dei borsellini di forma quadrata dove riporre piccoli oggetti o anche qualche accessorio come il fard o il correttore. Una tendenza sono sicuramente i modelli in paglia o rafia, perfetti per la spiaggia e che si abbinano all’estate.

Borsette estive da donna Amazon

Sono accessori imprescindibili per ogni donna che si possono acquistare dal sito di Amazon approfittando di sconti e offerte. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica dei tre migliori modelli di borsette estive tra le più vantaggiose con una descrizione di ogni articolo.

1)Desigual Bols­_sterlina Nampa

Un modello di borsetta a tracolla di dimensioni molto piccole del noto marchio Desigual. Realizzata in poliuretano con fodera in poliestere e con chiusura a scatto. Ha una linea originale a forma di mezza luna. Una borsa molto morbida con chiusura a cerniera frontale. Di colore blu e in offerta con il 46%.

2)MoonSing borsa da spiaggia estiva

Perfetta per le giornate in spiaggia, al mare. Una borsa intrecciata in paglia con manico di forma tonda e fodera in cotone. Ha una chiusura a cordoncino. Molto leggera e mini, adatta per contenere parecchie cose. Ha un design elegante e alla moda con chiusura a coulisse. Disponibile in vari colori.

3)Parubi borsa donna a tracolla

Una borsetta a tracolla in vera pelle morbida, con frange. Un modello molto elegante con fodera in textile e chiusura a cerniera. La tracolla è della giusta lunghezza. Un modello piccolo, ma capiente in grado di contenere il necessario. Disponibile in vari colori: salvia, azzurro, senape, verde mela, verde petrolio, giallo laminato. In offerta con lo sconto del 25%.

