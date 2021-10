Capospalla simbolo davvero iconico degli anni ’80, il bomber ritorna tra le tendenze per l’autunno inverno 2021. Scopriamo quali sono i brand che li hanno riproposti nelle loro collezioni, tra modelli vintage e rivisitati con i trend del momento.

Bomber da donna, le tendenze per l’autunno inverno 2021

Come abbiamo già visto per i trench, anche il bomber trova le sue origini negli anni della Prima Guerra Mondiale. Faceva parte della divisa degli avieri che spesso pilotavano aerei dall’abitacolo aperto ed avevano quindi bisogno di proteggersi da freddo, vento ed intemperie. Non è un caso se è proprio da questo tipo di aerei che il bomber prende il nome.

Si tratta quindi di una giacca caratterizzata da una linea abbondante, con elastico in vita e sui polsi che facevano da isolante tra il busto e il clima esterno. I primi modelli avevano la chiusura a cerniera, ma successivamente ne sono stati fatti altri con bottoni a pressione.

Negli anni ’80 il bomber divenne un vero e proprio simbolo della cultura giovanile americana appassionata di baseball, viene poi adottato anche da altre culture come quella hip hop e arriva anche in Italia con il fenomeno di costume dei così detti “paninari”.

Dopo essere stato accantonato per diverso tempo, il bomber nelle ultime stagioni è stato riscoperto come capo vintage, tanto che alcuni famosissimi brand ne hanno proposto una propria versione per l’autunno inverno 2021.

Vintage o semplicemente vecchio?

Vintage e vecchio, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono affatto sinonimi. Nel primo caso infatti si parla di tutti quei capi testimoni di un’epoca passata, che ne hanno caratterizzato lo stile. Nel secondo caso si tratta semplicemente di capi ormai obsoleti, vecchi appunto.

Il bomber è un caso molto particolare: è passato da essere estremamente di moda negli anni ’80, ad essere considerato obsoleto nelle epoche successive, per poi essere recentemente riscoperto come capo vintage. L’ennesima riprova che la moda, prima o poi, ritorna e si reinventa in base a quelle che sono le tendenze del periodo.

I modelli che si ispirano al passato

Il bomber di Sacai ha tutte le caratteristiche di quello classico, dal taglio al colore verde oliva (o verde militare, se prendiamo in considerazione le sue origini), uno tra i colori autunnali più apprezzati. Ha una doppia chiusura: la parte interna ha infatti i bottoni, mentre quella esterna ha la cerniera

Quello di Wood Wood è un chiaro riferimento alla celebre cultura, a stelle e strisce, del baseball. Questo bomber ha infatti l’inconfondibile stile dei college americani, con la parte esterna in felpa e i bottoni a pressione.

Quelli rivisitati

Lo stile del bomber di Givenchy invece è portato all’estremo. Il brand francese gioca con la moda degli anni ’80 mixando il modello classico con un taglio più futuristico dato dalle spalle ampie e la tinta unita rosso acceso.

Il bomber di Cos invece aggiunge al modello classico una copertura in morbida pelle in marrone scuro e una leggera imbottitura interna. Ideale da indossare in autunno inoltrato, quando ancora non è tempo di piumino.