I colori non sono solo una prerogativa delle stagioni calde e durante quelle fredde non bisogna necessariamente vestirsi con nuance tendenzialmente spente. Dopo tutto c’è già il tempo ad essere “grigio”, non è necessario che lo sia anche il nostro guardaroba!

È per questo che la moda per l’autunno inverno 2021, oltre ai più classici colori del manto autunnale tipici dei primi mesi della stagione, ha decretato di tendenza colori decisamente più vibranti che in alcuni casi sono anche presi dalla moda estate, come il bianco.

Scopriamo insieme quali sono e come abbinarli per non passare inosservate anche con l’outfit più semplice.

Colori di moda per l’autunno inverno 2021: i colori più classici

Come dicevamo, per la stagione autunno inverno non possono assolutamente mancare i colori classici del manto autunnale e ovviamente le sfumature del marrone tra cui spicca in modo particolare il color cammello, ovvero una particolare tonalità di beige che contiene una puntina di miele.

Anche il verde risulta essere tra i colori di moda per l’autunno inverno 2021. Le sfumature più gettonate sono quella oliva e il verdone, ma per questa stagione non mancherà anche il verde brillante.

Colori di moda per l’autunno inverno 2021: tutte le tendenze

Tra le novità ci sono anche l’oro e il blu. Con il primo ovviamente ci si potrà sbizzarrire tra dettagli ed accessori preziosi che andranno ad arricchire gli outfit, ma anche con body e canotte con all’interno il filo d’oro, da usare sotto il blazer un altro capo tra quelli indispensabili per la stagione autunnale. Per quanto riguarda il blu invece, la novità è la tonalità brillante. Anche il rosso arricchisce il guardaroba con le sue sfumature dalle più vibranti a quelle più scure che vanno a mischiarsi con il marrone. Ma attenzione: il rosso corallo è da dimenticare almeno fino alla prossima estate.

A proposito di estate poi, tra le novità della nuova stagione 2021 ci sono anche l’appariscente fucsia e il più tenue color lavanda. Due colori notoriamente di punta delle stagioni calde che ritornano tra le tendenze di quelle più fredde.

Colori di moda per l’autunno inverno 2021: gli abbinamenti più belli

Il solo pensiero di abbinare tutti questi colori ti manda subito in confusione? Niente paura, una volta presa la mano ti divertirai a creare outfit sempre nuovi ed interessanti con gli accostamenti più disparati. Non ti resta che provare!

I colori neutri come il color cammello, per esempio, sono bellissimi in contrasto con i colori brillanti. Il verde invece sorprende accostato al viola oppure all’ocra o al rosso. In particolare questi ultimi due colori abbinati al verde sono tra le tonalità del tartan, la fantasia invernale per eccellenza. Oro e blu stanno benissimo insieme, ma se il primo può essere accostato a praticamente tutti i colori, il secondo è molto bello abbinato all’arancione, al rosso e al bordeaux. Anche il fucsia è perfetto con i colori neutri, ma anche con il grigio e ovviamente con il denim. Con color lavanda invece si possono abbinare il grigio, il nero oppure il bianco.