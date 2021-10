È finalmente arrivato il momento del trench! Capospalla per eccellenza delle mezze stagioni reso iconico da personalità del calibro di Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o ancora l’attrice da Oscar Meryl Streep, non poteva assolutamente mancare anche nei trend dettati dalla moda per l’autunno 2021.

Trench da donna, i modelli di tendenza

Una tendenza irrinunciabile della stagione autunnale è sicuramente il trench. Oggi capospalla indispensabile per completare gli outfit più trendy, è stato inventato in realtà per uno scopo ben diverso: quello di proteggere i soldati da pioggia e vento durante la Prima Guerra Mondiale. Era infatti una giacca da trincea, da cui deriva anche il nome.

La paternità di questo capo si deve all’imprenditore Thomas Burberry, lo stesso della casa di moda britannica che ha trovato la sua firma nell’ormai celebre stampa in tartan.

Che si tratti del modello classico o di uno dal taglio più moderno, tutte, prima o poi, rimangono stregate da questo capospalla, basta solo trovare quello giusto! Ecco quindi quali sono i trench che non possiamo assolutamente farci scappare.

Trench da donna, i modelli di tendenza: quelli classici

Color beige, sabbia o cammello. A doppio petto, oppure senza bottoni ma con l’immancabile cintura in vita che va a sottolineare la figura e ovviamente con le spalline che ricordano le lingue di tessuto tipiche dei capi militari.

Con il trench classico non si può sbagliare. Come quello di Fendi, che ha tutte le caratteristiche elencate con in più il dettaglio delle cuciture a vista su colletto e tasche.

Anche Valentino ha scelto di puntare sull’indiscutibile eleganza modello classico aggiungendo però sulla cintura il suo celebre logo come dettaglio, rigorosamente ton sur ton con il colore del trench, per un aspetto estremamente chic e ricercato.

Trench da donna, i modelli di tendenza: non solo beige

Se trovate che il beige non sia abbastanza in palette con il vostro incarnato, non dimenticatevi che esistono anche altri colori autunnali! Un esempio è il trench di Sumissura, dal taglio classico ma color verde oliva, una delle tonalità di verde più di tendenza per questa stagione.

Per le amanti dei colori scuri ecco che Ivy&Oak propone lo stesso trench in due versioni: classico e total black. La sua particolarità è nel taglio genderless, che lo rende adatto sia per essere indossato sia da un fisico più femminile sia da un fisico più mascolino.

Trench da donna, i modelli di tendenza: stampe e tessuti

Non solo gabardine, il tessuto in cotone ritorto impermeabile e anti vento anche questo inventato da Burberry. Il trench si può trovare in altri tipi di tessuti anche più pesanti come la pelle o l’ecopelle se non vi piace l’idea di indossare quella vera. Quello di Levi’s, conosciuta anche come il brand “madre del jeans”, è ovviamente in denim.

Il trench non esiste solo in tinta unita. Le fantasie più classiche sono quelle a quadretti o in tartan, come appunto quella ormai celebre di Burberry, ma alcuni brand si sono spinti oltre. Un esempio è il trench jacquard forest di Beatrice .b, che presenta una serie di piccoli animali stilizzati sparsi per tutto il capo.