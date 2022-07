Si parla sempre più di Bodyshape. Ma di cosa si tratta? è un termine che viene usato per definire la forma del proprio corpo. Ne esistono di diverse. Quali sono?

Bodyshape: che cos’è?

Capire qual è la propria forma del corpo è diventato fondamentale: aiuta a capire quali sono i punti forti e i punti deboli della figura.

Con i giusti accorgimenti si possono valorizzare alcune parti del corpo a nostro favore viceversa nascondere tutte le altre a nostro sfavore. Esistono sei Bodyshapes, meglio conosciute come: pera o triangolo, mela o triangolo inverso, clessidra, rettangolo, ovale o diamante e otto. Tutte queste forme si differenziano in base a diversi parametri di alcuni punti del nostro corpo: spalle, seno, punto vita, fianchi e fondoschiena. Contano molto le proporzioni che dovrebbero essere giustamente bilanciate.

Come possiamo riconoscere la nostra bodyshape?

Bodyshape: esistono 6 differenti forme del corpo

A pera o a triangolo

La più temuta! Perché? Per via della forte sproporzione tra la parte superiore e la parte inferiore. Le donne che presentano questa corporatura hanno spalle strette e seno piccolo mentre i fianchi sono larghi e arrotondati. Questa bodyshape tende ad accumulare massa soprattutto su gambe e fondoschiena. A triangolo proprio perché la figura si allarga sulla parte inferiore.

Tuttavia presenta anche dei grandi vantaggi. Quali? la vita molto stretta e l’addome piatto. Per valorizzare questi punti si può optare per pantaloni a palazzo a vita alta e blazer corti.

A mela o a triangolo inverso

Questa è esattamente l’opposto della forma a pera o triangolo. Si ha quindi una sproporzione tra la parte alta dove si accumulerà di più e la parte bassa che rimarrà più contenuta. Le donne con questa fisicità avranno delle spalle larghe, un seno molto pronunciato ma avranno punto vita, fianchi e fondoschiena appena accennati. Quali sono i punti di forza? Sicuramente le gambe snelle e slanciate che possono essere valorizzate con dei pantaloni a sigaretta aderenti, tubini stretti, giacche oversize lunghe fino al bacino.

A clessidra

La clessidra è la forma del corpo che tutte desidererebbero avere. Spalle e bacino bilanciati, seno abbondante, vita strettissima, fianchi prosperosi. Queste sono le caratteristiche principali di questa corporatura. C’è proporzione tra parte superiore e parte inferiore. Non ci sono dei veri e propri punti forti perché già in sé si è fortunati ad averla. Si può valorizzare la vita mettendo una cintura ad un abito molto stretto, jeans stretti o a sigaretta.

A rettangolo

La donna rettangolo è l’opposto della clessidra. Non ha delle forme pronunciate anzi il seno risulta piccolo e così anche fianchi e glutei. Il peso è distribuito in modo omogeneo e questo fa si che la figura sia ben definita e sottile. Il punto a favore di questa forma è proprio il fatto di essere slanciata e snella. Il punto vita è assente in quanto cade dritto senza mai rientrare. In questo caso bisogna puntare su dei completi giacca-pantalone molto aderenti, vestiti larghi e corti e jeans skinny.

Ovale o diamante

La figura ovale o a diamante viene chiamata così perché è la silhuette più omogenea che possa esistere. Ha forme sinuose e morbide ma non ha un punto vita pronunciato. Tende ad accumulare chili sull’addome e questo rappresenta un punto debole di questa corporatura. La donna diamante punterà ad indossare completi spezzati o abiti.

A otto

La figura a otto viene spesso confusa con la clessidra in quanto sono molto simili. Hanno entrambi un punto vita accentuato ma la figura a otto ancora di più andando a sottolineare i fianchi molto pronunciati. Si crea questo distacco forte tra parte alta e bassa data proprio dal così chiamato ‘vitino a vespa’.