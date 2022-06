Bob Sinclar, pseudonimo di Christophe Le Friant, è uno dei dj e produttori discografici più conosciuti al mondo.

Protagonista di numerosissime hit che hanno fatto ballare migliaia di persone, Sinclar è anche il proprietario della casa discografica Yellow Productions.

Bob Sinclar: accenni di biografia e carriera

Bob Sinclar (all’anagrafe Christophe Le Friant), è nato il 10 maggio 1969 a Bois-Colommbes, in Francia e ha attualmente 53 anni.

Il famoso dj inizia la sua carriera con il soprannome Chris The French Kiss e si specializza in funky e hip-hop. Il 1990 sarà per lui un anno molto fortunato; incontrerà infatti DJ Yellow con il quale fonderà da lì a breve la Yellow Productions, di cui è attualmente il proprietario.

La casa discografica in questione era basata inizialmente sulla musica soul, hip-hop e acid jazz, ma presto si indirizzò verso il genere house.

Da dove deriva allora il nome d’arte Bob Sinclar?

Pare che il nome d’arte Bob Sinclar derivi dal personaggio Bob Saint-Clair, interpretato da Jea-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, diretto da Philippe de Broca e uscito nelle sale nel 1973.

Se dobbiamo pensare alla prima hit da ballare di Bob Sinclar non si deve fare altro che pensare a Gym tonic, una collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk che ne fu co-produttore. Nel disco in questione si campionò la voce dll’iconica Jane Fonda, dopo averla prelevata da un’audiocassetta di fitness di cui l’attrice era protagonista assoluta. Si dice però che la stessa Jane Fonda, tempo più avanti, negò la sua autorizzazione all’uso della sua voce e Sinclar e Bangalter si trovarono costretti a trovare un’altra soluzione.

Nonostante le difficoltà e le diverse peripezie, la nuova versione ottenne un grandissimo successo, divenendo prima in classifica nei singoli dello UK.

Il vero successo a livello commerciale arriva però nel 2005 con Love Generation che ancora oggi diffonde allegria e fa pensare all’estate e alla voglia di ballare sotto il sole. Da lì in avanti, sarà per Bob Sinclar una vera e propria scalata verso il successo mondiale.

Collaborerà con grandissimi artisti, rivisiterà canzoni rock e inserirà la chiave reggae in diversi pezzi. Nel 2010 pubblica Bob Sinclar: The Best Of, una raccolta di tutti i suoi singoli più famosi che ha raggiunto la 73esima posizione in Italia.

Far l’amore: il remix più ballato di sempre

È il 15 aprile 2011 quando Bob Sinclar lancia il video di Far l’amore, il noto remix del brano scritto da Gianni Boncompagni e Daniele Pace e portato al successo dalla sola e unica Raffaella Carrà nel 1976 A far l’amore comincia tu. Sarà proprio con Raffaella che Bob Sinclar commenterà per l’Italia l’Eurovision Song Contest del 2011.

Oltre a essere un importante dj e produttore discografico, Bob Sinclar si è anche concesso qualche apparizione cinematografica: lo s vede infatti in Vacanze a Cortina, il cinepanettone con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Del film – neanche a dirlo – egli ha curato la colonna sonora, salita in classifica fino alla posizione numero 10.

Tra i suoi ultimi lavori troviamo il singolo I Believe uscito nel 2018 con la partecipazione vocale di Tonino Speciale. Il 13 maggio 2022, invece, pubblica il singolo Borderline, scritto e cantato da Nyv, la cantante di orgine marocchina che vive in Italia e che ha partecipato all’edizione di Amici 19.

La vita sentimentale di Bob Sinclar

Il famoso Dj è stato legato sentimentalmente per quasi 30 anni a Ingrid Aleman, di cui 20 di matrimonio. Ha due figli, Raphael, nato nel 2000 e Paloma, nata nel 2003. La coppia, però, si è separata nel 2018.