Black mask: le migliori da ordinare per le imperfezioni

Le black mask, peel off o in tessuto, combattono i punti neri e le imperfezioni lasciando una pelle morbida.

I punti neri, l’acne sono alcune imperfezioni che possono far sentire a disagio e non in ordine. Per sconfiggerle, oltre ad alcuni accorgimenti da attuare nella propria vita, si consiglia l’uso delle black mask, ovvero delle maschere di colore nero che agiscono proprio da questo punto di vista. Scopriamone i benefici e come applicarle.

Black mask

Sono di questo colore perché richiamano il carbone da cui il nome di black mask, sono dei prodotti di bellezza molto usati e apprezzati sia dalle influencer che dalle beauty addicted. Sono delle maschere da applicare sul viso che permettono di combattere e sconfiggere gli inestetismi. Hanno cominciato a essere di tendenza nel 2016 e da allora sono usate per pulire la pelle in profondità.

Il colore è dovuto al carbone vegetale, ma non è da considerarsi l’unico ingrediente presente in queste maschere di bellezza. Infatti si trovano anche componenti come alghe marine che contengono tantissimi nutrienti come gli antiossidanti e il sapone di Aleppo che è molto noto in quanto aiuta a combattere l’acne e i punti neri.

Hanno origine dalla Corea dove derivano e arrivano la maggior parte dei prodotti di bellezza esistenti in commercio. Le black mask sono considerate la soluzione ideale poiché permettono di rimuovere i punti neri in modo efficace detergendo la pelle. Sono indicate soprattutto per coloro che hanno la pelle mista o grassa.

Si usano e si applicano facilmente dal momento che bisogna stenderle in modo omogeneo sulla pelle evitando, se possibile, la zona del contorno occhi e la bocca. A quel punto, non appena applicata, si forma una sorta di pellicola nera che deve agire per circa mezz’ora se si vogliono ottenere i giusti risultati.

Black mask: benefici

Sono particolarmente consigliate e usate proprio perché le black mask permettono di pulire la pelle in profondità in modo da combattere e contrastare i punti neri lasciando la pelle morbida e opaca. Si consiglia di usarle almeno una volta a settimana, ma molto dipende dalle proprie esigenze e dalle caratteristiche della pelle.

Non appena la si applica diventa una sorta di pellicola che è possibile rimuovere tirandola delicatamente. Si compone di ingredienti naturali, come appunto il carbone vegetale che permette di combattere le impurità e lo sporco. Forniscono e garantiscono una pulizia profonda della pelle e del derma, in generale.

Non hanno soltanto una azione purificante, ma le black mask permettono di rimuovere i punti neri in modo da ottenere una pelle che sia liscia e ben levigata. Si differenziano in base a varie formulazioni e, al momento della scelta, è bene verificare anche l’INCI in modo da capire quale sia la più adatta per i bisogni di ognuno.

Non vi sono soltanto le tipologie peel off, ma anche in crema o tessuto che sono particolarmente consigliate a coloro che hanno la pelle particolarmente sensibile e tendente al rossore. ci sono anche tipologie specifiche per la pelle particolarmente delicata.

Black mask: offerte Amazon

Un prodotto disponibile a bassi costi sul noto e-commerce di Amazon approfittando di sconti e offerte da non perdere. È sufficiente cliccare la foto per visualizzarne i dettagli. Qui sotto la classifica con le migliori black mask per il viso che combattono qualsiasi imperfezione con una descrizione di ognuna.

1)Maschera viso purificante maschera di comedone

Una maschera che dona una pulizia profonda eliminando i residui di sporco e anche di trucco. Restringe i pori e permette di avere viso pulito e ben idratato. Una maschera che rimuove le imperfezioni donando vitalità alla pelle che appare molto più soda ed elastica. Si compone di ingredienti naturali di ottima qualità.

2)Maschera nera punti neri blackhead remover

Una maschera detergente ed esfoliante che lascia il viso pulito combattendo sia i punti neri che l’acne e mantenendo la pelle liscia. Un prodotto con ingredienti di qualità che assorbe lo sportco in eccesso. Una maschera peel off indicata per ogni tipo di pelle.

3)Maschera nera punti neri

A base di componenti naturali come acqua e glicerina. Dopo averla applicata una volta è già possibile immediatamente sentire e godere dei benefici di questa maschera. Combatte non solo i problemi dell’acne e dei punti neri, ma anche delle rughe, lasciando la pelle morbida e liscia. Indicata per ogni tipologia di pelle.

Oltre alla balck mask, anche le varie maschere di bellezza da applicare per il viso.