Da venerdì 27 novembre avrà inizio la settimana del Black Friday, tanto attesa da moltissimi, soprattutto dagli amanti della tecnologia, che si sa, ha prezzi spesso molto alti. Meglio quindi non farsi trovare impreparati e rispolverare la nostra wishlist con dentro tutti quei prodotti che abbiamo inserito e non abbiamo mai comprato.

Ma in cosa consiste il Black Friday? Da cosa trae origine il suo nome? Quando fu il primo evento nella storia? Vi raccontiamo tutto in questo articolo.

Cos’è il Black Friday: dalle origini ai nostri giorni

Quella del Black Friday è una tradizione tutta americana, che inevitabilmente è poi stata adottata da tutto il mondo, trasformandosi da una giornata di saldi pazzi ad una settimana intera tutta dedicata alle occasioni da non perdere, nei negozi fisici ma anche online.

Tradizionalmente in USA, il Back Friday cade all’indomani del Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento, una festa molto importante per gli americani che celebrano i padri pellegrini che si riunirono per ringraziare il Signore per l’ottimo raccolto. Dal 1621, questa festività molto sentita, si celebra ogni anno al quarto giovedì di novembre.

Per caso, o forse no, il Black Friday cade proprio tra il Giorno del Ringraziamento e un altro giorno molto importante per i cristiani di tutto il mondo: il Natale. Nell’era del consumismo quindi, il giorno dopo il Thanksgiving Day nei negozi vengono proposti sconti davvero imperdibili per invogliare la gente a comprare, specialmente per fare qualche regalo, spendendo comunque di meno.

Non è strano infatti trovare code infinite fuori dai negozi, per accaparrarsi quanta più merce possibile e non è altrettanto strano che proprio durante in questo giorno anche l’e-commerce sia preso d’assalto.

Cos’è il Black Friday: perché proprio “nero”?

Il nome “Black Friday” ha diverse origini. Per esempio può rimandare all’intenso traffico che inevitabilmente si crea per le strade americane a causa della caccia agli sconti. Ma l’ipotesi più accreditata è quella che vuole la parola “black” come rimando ai registri contabili che i negozianti compilavano a penna, segnando con l’inchiostro rosso i conti in perdita e in nero i conti in attivo.

Quello che venne riscontrato anche con piacevole sorpresa dia commercianti infatti, fu che grazie alle varie promozioni, i conti del venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento venivano segnati molto spesso in nero.

La prima fu Macy’s

Per risalire al primo Black Friday si deve tornare indietro nella linea del tempo fino al 1924, quando Macy’s, la catena dedicata alla grande distribuzione nata nel 1858, organizzò a New York la sua celebre parata proprio il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Un modo originale e coinvolgente per dare inizio ai festeggiamenti natalizi.

L’evento fu un tale successo che, negli anni successivi furono tantissime le attività commerciali, piccole e grandi, ad imitarla. Ma è negli anni ’80, quando a ricoprire il ruolo di Presidente degli Stati Uniti c’era Ronald Regan che, anche grazie alla buona situazione economica di cui si godeva in quel momento, il Black Friday prese veramente piede.