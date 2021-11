Ormai siamo in pieno Black Friday 2021 e le offerte continuano ad aumentare in ogni settore. Ovviamente il brand italiano Calzedonia non è da meno. Per questo sul sito è ora disponibile una sezione interamente dedicata agli sconti. Calze di tutti i tipi, collant eleganti e pantaloni sportivi: gli elementi essenziali in un guardaroba sono in offerta.

La maggior parte degli sconti sarà disponibile sia online che nei punti vendita. Per chi dovesse acquistare online, si arriverà anche a sconti del 50% su numerosi prodotti.

Black Friday 2021 da Calzedonia: gli sconti per lei

Navigando nella sezione Donna del sito di Calzedonia potrete trovare i vari sconti applicati per questo Black Friday 2021. In offerta a prezzi ribassati ci sono tantissime tipologie di collant, per tutti i gusti.

Si va dal nero classico e lucido alle fantasie più disparate: fiori, geometrie, con effetti di traforo e strisce. Dai modelli più comuni a quelli più originali per stare al passo con la moda dei collant invernali. Se preferite un look più sbarazzino non manca la soluzione per voi: a meno di 5 euro potrete trovare calzini adatti per ogni occasione. Se avete voglia di osare e mostrare il lato più giocoso di voi, Calzedonia vi aiuta con fantasie a tema unicorni, gatti e cuori.

Non mancano in questa sezione sconto i migliori capi di intimo del brand. Come per i collant, anche per i gambaletti c’è l’imbarazzo della scelta, con un’ampia offerta di colori e fantasie. Se invece volete puntare sul vostro lato sportivo, in sconto troverete leggins e joggers di tutti i tipi; dai pantaloni della tuta perfetti per una comoda serata a casa, a quelli più aderenti per una corsa all’aperto. Prestate attenzione anche ad altre offerte specifiche: sotto alcuni prodotti troverete infatti la scritta prendi 5 paghi 4. In questo modo otterrete un capo gratis in aggiunta all’acquisto di altri 4 della stessa categoria.

Le offerte nella sezione uomo e bambini

Anche nella sezione uomo gli sconti per il Black Friday 2021 non mancano. A partire dai calzini maschili: sul sito sono infatti disponibili a prezzi stracciati calzini per ogni occasione. I toni neutri dei prodotti in offerta garantiscono eleganza e stile per ogni evento, dal più quotidiano a quello più speciale. Non mancano anche qui i modelli più spiritosi, con fantasie simpatiche da sfoggiare nelle occasioni più frivole. Per i bambini poi c’è tutta una sezione dedicata al mondo Disney. Calze, tutte sono i 5 euro, con stampe e fantasie che ritraggono i personaggi Disney più amati. Topolino e Minnie donano un tocco di colore e simpatia a ogni modello, adatto sia per le bambine che per i bambini.

Non solo Disney: fra le fantasie disponibili ci sono anche Snoopy e quelle più generiche con cuori e unicorni. Anche qui sono in sconto leggins e calzamaglie per ogni gusto, oltre ovviamente alle calze antiscivolo utili per le fredde giornate passate in casa. In offerta anche i prodotti per i neonati: calze lunghe e corte per proteggere dal freddo i più piccoli della famiglia. Sia per le offerte uomo che per quelle per bambini è sempre disponibile l’offerta prendi 5 paghi 4.