Collant invernali 2021: i trend del momento

In vista della stagione invernale che si appresta a giungere, bisogna pensare a come coprire e proteggere le gambe dal freddo. Tra i vari accessori, non possono mancare i collant invernali, molto sensuali ed eleganti e perfetti da indossare con un abito o la gonna. Andiamo alla ricerca dei modelli maggiormente in voga e cosa propongono le ultime tendenze.

Collant invernali

Sono un vero must in questa stagione adatte a risaltare ed evidenziare qualsiasi look. I collant invernali sono perfetti in questo periodo dell’anno dal momento che permettono di indossare gonne, minigonne, mini dress e sono anche un accessorio di tendenza che aggiunge un tocco in più al proprio outfit e abbigliamento.

I collant non devono soltanto tenere conto delle ultime tendenze e dei modelli maggiormente in voga, ma bisogna puntare su un modello che sia di qualità e resistente dal momento che in inverno si tende a indossare cappotti e giacche lunghe con inserti in metallo che potrebbero smagliare le calze che si indossano. Scegliere il tipo di denari che può essere 20, 40 o 60 è importante per un minor o maggior effetto coprente della calza.

Scegliere i collant invernali vuol dire anche puntare a un modello che sia in linea con il proprio fisico e anche in base all’occasione durante la quale si presuppone indossarli. Per la stagione invernale si punta a dei collant in lana che vi sono anche con stampe e ricami oppure in modelli a fantasia.

Bisogna anche pensare allo spessore dei collant invernali da indossare per la stagione che determina la coprenza della calza e l’effetto finale sulle gambe. Un modello di collant tra gli 8 e i 20 denari dona un effetto velato e trasparente. Per gli incontri di lavoro e l’ufficio, meglio dei collant invernali che siano maggiormente coprenti e spessi.

Collant invernali: modelli

Per quanto riguarda i modelli di collant invernali è davvero difficile scegliere, considerando che sul mercato si trovano varie tipologie per accontentare i gusti di ogni donna. Per il 2021, si punta a colori, fantasie e anche stampe particolari, oltre al pizzo, sempre molto seducente e sensuale per arricchire e dare un tocco in più all’outfit.

Oltre al nero, si punta a fantasie astratte ed eccentriche, oltre a colori sgargianti. Un accessorio che protegge dal freddo, ma che è anche il protagonista dei look dell’inverno. Una delle tendenze maggiormente in voga sono sicuramente i collant colorati, con stampe a fantasia che richiamano l’attenzione e diventano anche un elemento decorativo. Ci sono anche modelli in lana per le fredde giornate del periodo invernale.

Le tendenze e gli stilisti di fama internazionale propongono i collant in maglia forata con motivo a losanghe o anche caratterizzati da paillettes multicolor che creano un perfetto pattern geometrico. Ci sono anche tipologie in versione colorata che puntano l’accento sulla velatura e la trasparenza per un look sensuale e sexy.

Alcuni puntano anche su collant invernali dalla versione bicolore e con stampe particolari per un tocco di eccentricità. Per quanto riguarda i colori e le tonalità spiccano il giallo ocra e il verde petrolio. I modelli con fantasia a rete e colori audaci sono il must della stagione. Il marchio Calzedonia punta a collant con piccoli e macro fori accompagnati da scritte e disegni.

Collant invernali trend

Se si ha bisogno di un accessorio di questo tipo per la stagione invernale, Amazon propone vari modelli con offerte e sconti da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni relative all’articolo. La classifica qui sotto mostra i tre migliori collant invernali con una descrizione tra quelli più desiderati e apprezzati sull’e-commerce.

1)sofsy collant donna coprenti

Un modello di collant da donna coprenti realizzati in microfibra e contenitivi dalle proprietà snellenti, antiscivolo e con rinforzo invisibile. Un prodotto made in Italy molto elegante e resistente. Di ottima qualità e durevole nel tempo. Sono in tessuto morbido ed elastico da 40 denari. Assicurano una ottima vestibilità. Disponibili in vari colori: avocado, verde, arancio bruciato, marrone e cioccolato.

2)Hanes collant a rete

Un modello di collant alla moda molto sensuale e seducente con fantasia a rete dalla vita alta e comoda. Si caratterizza per una fascia molto ampia in tessuto elasticizzato a due strati. Molto coprente e trasparente. Disponibile nel colore chiaro, molto comodo e senza cuciture.

3)Fiore collant donna fantasia

Un modello di collant invernale con stampa a fantasia che raffigura rondini da 20 denari con una immagine che dà l’impressione di avere un tatuaggio sulla pelle. Hanno la cucitura piatta con la punta che è leggermente rinforzata. Molto sexy da indossare con un abito da sera o una gonna corta.