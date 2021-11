Come tanti altri, anche il negozio di abbigliamento OVS aderisce al Black Friday 2021, la giornata dedicata agli sconti ereditata direttamente dagli Stati Uniti. Vediamo quali sono le occasioni da non perdere per approfittarne e rinnovare non solo il nostro guardaroba, ma anche quello delle nostre dolci metà e dei bambini.

Black Friday 2021, i saldi OVS sono già disponibili

Per quanto riguarda l’e-commerce di OVS, i saldi sono già partiti ed è quindi meglio affrettarsi per non perdere le offerte più convenienti proposte da questa catena di abbigliamento low cost. Per quanto riguarda i saldi in negozio invece bisognerà attendere ancora un po’, fino a venerdì 26 novembre 2021, ovvero la data in cui avrà ufficialmente inizio il Black Friday in tutto il mondo, ma non è da escludere che, cercando bene, si possano già trovare alcuni prodotti con i prezzi ribassati.

Si tratterà comunque solo dei primi sconti, che si abbasseranno sicuramente in occasione del Black Friday e della cyber week, che partirà da lunedì 29 novembre 2021. Se volete iniziare a portarvi avanti con gli acquisti o se siete semplicemente curiosi, abbiamo raccolto per voi alcune offerte interessanti.

Black Friday 2021, i saldi OVS per la moda uomo e donna

Come dicevamo, sull’e-commderce di OVS è già possibile trovare alcuni capi in saldo. Si tratta dei prodotti GAP, tutti ribassati al 15%. Per quanto riguarda l’abbigliamento donna è possibile trovare, per esempio, pullover marca GAP in cotone disponibili in cinque diverse colorazioni in offerta a 38,21 euro invece di 44,95 €. Dello stesso brand i pantaloni Joggers in felpa con ricamo. Anche questi disponibili in tanti colori diversi a 33,96 al posto di 39,95. E visto che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio, non mancano anche le camicie flanella a quadri scontate a 42,46 euro. Se invece state cercando un cappotto nuovo e volete approfittare dai saldi, dovrete attendere ancora qualche giorno.

I prodotti GAP sono in saldo anche per quanto riguarda la moda uomo. Per esempio la felpa full-zip con cappuccio, in quattro diverse colorazioni, al prezzo di 36,51 euro invece di 42,95. Non mancano anche i caldi piumini trapuntati in promo a 76,46 euro, mentre i modelli smanicati sono disponibili a 42,46. I jeans modello slim fit inoltre, sono a 50,96 euro invece di 59,95.

Black Friday 2021, OVS pensa anche ai più piccoli

OVS ha pensato anche ai più piccoli, riservando alcune offerte anche per loro. Per le bambine, per esempio, non mancano infatti gli sconti sulle t-shirt stampate e i pantaloni joggers, per creare completi tanto belli quanto comodi che permettano loro di giocare in libertà. Sconti anche sui jeans e sulle giacche full.zip in misto cotone disponibili a 46,71 al posto di 54.95.

Per quanto riguarda i bambini invece, sull’e-commerce di OVS si possono trovare le felpe con zip e cappuccio, in tre colori diversi, a 33,96 euro. In saldo anche simpatici piumini reversibili a 38,21 euro. Ma questi sono solo alcuni degli esempi delle proposte più vaste che potrete trovare sul sito.